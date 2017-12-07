Сегодня 07 декабря 2017 года, 16:46

Судебную реформу с английским акцентом обговорили сегодня представители юридического сообщества из Украины и Англии

Сегодня в Киеве состоялась конференция, посвященная украинской судебной реформе и английской практике разрешения сопоров. Организатором мероприятия выступила ЮФ Redcliffe Partners совместно с юридическими фирмами Withersworldwide, Integrites, LCF, Avellum и Greyhawk.

Началась конференция с панели «Английский вектор в украинской судебной реформе». Об аналогиях в английском и украинском процессах рассказал Сергей Гришко, партнер ЮФ Redcliffe Partners.

Говоря о новинках процессуальных кодексов, спикер выделил такой институт как негативные фактические выводы на основании непредоставления доказательств. В частности, г-н Гришко обратил внимание на такое понятие как стандарты доказывания. В английском праве существует три общепринятых стандарта: баланс вероятностей, превалирование доказательств, уголовный стандарт. Для Украины, до обновления процессуальных кодексов характерным был лишь один стандарт — уголовный.

Также Сергей Гришко отметил, что отныне английские стандарты адаптированы к украинским реалиям в упрощенной форме.

В целом Закон о судебной реформе, по мнению эксперта, определенным образом приблизил украинское процессуальное законодательство к Правилам гражданского судопроизводства Англии и Уэльса и предложил ряд новых правовых инструментов. К ним отнесены приказное производство и упрощенное исковое производство, правило негативных фактических выводов, право сторон представлять показания свидетелей и проводить их допрос, а также привлечение эксперта в области права по некоторым вопросам.

«При этом урегулирование этих вопросов остается фрагментарным и их применение будет зависеть от конкретного суда и конкретной стороны» - резюмировал спикер.

Продолжая тему доказывания, Татьяна Игнатенко, советник Юридической группы LCF, отметила, что новыми нормами, вступающими в силу с 15 декабря с. г., сторона обязана подавать доказательную базу с исковыми требованиями. В свою очередь ответчик обязан подать возражения на иск, также сопроводив их доказательствами. В тоже время спикер обратила внимание, что существуют и исключения из правил. Среди них возможность подачи ходатайства о непредоставлении доказательств в установленных судом срок по уважительной причине.

Кроме того эксперт ознакомила участников со средствами процессуального принуждения.

«Новый кодекс выводит хозяйственный процесс на более высокий уровень, но его применение будет зависеть от того как стороны будут относиться к новым процессуальным правилам. В случае же злоупотребления или неисполнения ни какие законодательные нововведения не помогут» - заверила г-жа Игнатенко.

Сергей Уваров, старший юрист ЮФ Avellum, в своем докладе остановился на мерах обеспечения иска в поддержку международного арбитража. Рассказывая о процессуальных новинках, спикер отметил, что введение ограниченного подхода к применению обеспечительных мер, является не случайным решением. Связано это с тем, что есть большой риск использования неблагонадежных юрисдикций, таких как РФ и Молдова.

Среди проблемных аспектов, которые могут возникнуть, г-н Уваров выделил юрисдикцию рассмотрения заявлений об обеспечении мер в поддержку международного арбитража. Речь идет о том, что такие заявления будут рассматривать апелляционные суды общей юрисдикции.

На конкретных практических примерах исполнения иностранных судебных решений на Украине в своем докладе остановился Всеволод Волков, партнер МЮФ Integrites.

Вторая сессия конференции представляла собой интерактивную дискуссию в рамках конкретного выдуманного кейса о возможностях применения на практике английской юрисдикции и влияния судебных решений на страны СНГ. Ведущими спикерами панели выступили непосредственно представители английской ЮФ Withersworldwide Татьяна Меншенина, Кристофер Коффин и Стефани Белис, и Стефан Хайнс из Greyhawk.