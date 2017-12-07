Сегодня 07 декабря 2017 года, 16:46

Стали известны имена секретарей двух судебных палат Кассационного гражданского суда в составе ВС

Продолжается собрание судей Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда. Как известно, сегодня были сформирован персональный состав двух судебных палат. В каждой из них по 11 судей.

Далее был объявлен перерыв для проведения собраний судебных палат с целью избрания секретарей судебных палат и обсуждения вопроса относительно кандидатур к объединенной палате.

Секретарем Первой судебной палаты избран Дмитрий Луспеник, а секретарем Второй судебной палаты – Марина Червинская.

Также был избран судьи в объединенную палату, определен персональный состав постоянных составов коллегий судей. От Первой палаты в объединенную палату вошли Дмитрий Луспеник и Виктор Стрильчука, а от Второй палаты – Василий Крат и Марина Червинская.