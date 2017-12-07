Сегодня 07 декабря 2017 года, 16:46

КМУ ввел дополнительные меры защиты аграриев от рейдерства

Кабинет министров Украины на заседании 6 декабря принял постановление «Некоторые вопросы усовершенствования механизма защиты имущественных прав на земельные участки», которым утвердил онлайн проверки данных о земельном участке при регистрации договоров аренды путем обмена информацией между Земельным кадастром и реестром вещных прав Минюста.

Первая база данных содержит информацию о месторасположении земельных участков и их характеристиках, а вторая – о собственнике и арендаторе участка. Благодаря взаимообмену данными между ними в режиме реального времени, в случае попытки двойной регистрации аренды одного участка, что является наиболее частным способом осуществления рейдерских атак, система будет блокировать регистрацию договора. Это также исключит возможность искажения информации на уровне регистраторов.

Как отметил первый заместитель министра агрополитики Максим Мартынюк, этот «антирейдерский зонтик» правительство открыло только над ответственными арендаторами, которые зарегистрировали свои договора официально. «Те, кто продолжает использовать землю в тени, опосредованно сами провоцируют рейдеров, поскольку система не видит их договоров и соответственно не может гарантировать их нерушимость», - сказал он.

«По данным Минюста, синхронизация двух реестров проходит без сбоев, с 13 ноября было проведено около 240 000 операций и в 82% случаях информация была идентичной, а выявленные неточности упраздняются в онлайн-режиме, без контакта с чиновниками. Мы вводим обязанность государственного регистратора в случае выявления неполной или неточной информации про собственников или пользователей земельного участка направлять соотвествующеи сообщения в земельный кадастр», - сказала Наталья Бернацкая, первый замминистра юстиции.

По словам Мартынюка, таким образом новый функционал будет опосредованно способствовать исправлению ошибок в Государственном земельном кадастре. «Это решение – чисто техническое, но именно в этом его преимущество, поскольку не потребовалось долгих процедур внесения изменений в законодательство. Учитывая другие реформы в этом направлении, в частности перевод реестров на систему Блокчейн, мы в Украине получим, без преувеличения, одну из самых защищенных систем регистрации прав собственности в мире», - сказал он.