Сегодня 07 декабря 2017 года, 16:46

Совет судей Украины обратился в ВСП для назначения нового руководителя Службы судебной охраны

Совет судей Украины требует от Национальной полиции Украины и Национальной гвардии Украины обеспечить безопасность судебных учреждений, судей, работников аппаратов судов и принять меры для устранения угрозы безопасности судов.

Также Совет судей поручил ГСА Украины до 15 декабря с.г. внести в Высший совет правосудия представление о назначении нового руководителя ГУ «Служба судебной охраны» и обратился в ВСП для назначения руководителя с целью срочного создания подразделения «Служба судебной охраны» и утверждения Положения об этой службе.

Кроме того, ГСА Украины и ее территориальным управлениям поручено провести инвентаризацию средств для обеспечения безопасности в судах.