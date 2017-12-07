Совет судей Украины обратился в ВСП для назначения нового руководителя Службы судебной охраны

Совет судей Украины требует от Национальной полиции Украины и Национальной гвардии Украины обеспечить безопасность судебных учреждений, судей, работников аппаратов судов и принять меры для устранения угрозы безопасности судов.
Также Совет судей поручил ГСА Украины до 15 декабря с.г. внести в Высший совет правосудия представление о назначении нового руководителя ГУ «Служба судебной охраны» и обратился в ВСП для назначения руководителя с целью срочного создания подразделения «Служба судебной охраны» и утверждения Положения об этой службе.
Кроме того, ГСА Украины и ее территориальным управлениям поручено провести инвентаризацию средств для обеспечения безопасности в судах.
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