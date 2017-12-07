Сегодня 07 декабря 2017 года, 15:15

Парламент разрешил запрещать злостным неплательщикам алиментов выезжать за границу, водить автомобиль и охотится

Верховный Совет принял во втором чтении и в целом Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты прав ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов» (№7277). За соответствующее решение проголосовали 294 народных депутата.

Закон принят с учетом поправок 60, 61, 63 и 68 и технико-юридическими правками. Закон направлен на обеспечение надлежащего выполнения решений о взыскании алиментов.

Законодательным актом упрощается порядок установления временного ограничения в праве выезда должника за границу, вводятся новые средства принудительного исполнения решений, которые могут применяться только к должнику, у которого имеется задолженность по уплате алиментов в размере, которая совокупно превышает сумму соответствующих платежей за шесть месяцев, а также вводится новый вид административного взыскания в виде социальных работ.

Законом дополнена глава 3 Кодекса Украины об административных правонарушениях статьей 31 1 следующего содержания: «Общественно полезные работы заключаются в выполнении лицом, совершившим административное правонарушение оплачиваемых работ, вид которых определяет соответствующий орган местного самоуправления. Общественно полезные работы назначаются районным, районным в городе, городским или районным судом (судьей) на срок от ста двадцати до двухсот сорока часов и выполняются не более восьми часов, а несовершеннолетними - не более двух часов в день. Общественно полезные работы не назначаются лицам, признанным инвалидами I или II группы, беременным женщинам, женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет».

Законом также внесены изменения в Семейный, Гражданский, Гражданский процессуальный кодексы, законы «Об исполнительном производстве», «О дорожном движении», «О порядке выезда с Украины и въезда в Украину граждан Украины», «О Государственной пограничной службе Украины», «О судебном сборе», «О Национальной полиции».

Согласно закону, суд может ограничить неплательщика алиментов в праве выезда за пределы Украины, праве управления транспортными средствами, праве пользования огнестрельным охотничьим оружием.

Законом также устанавливается, что тот из родителей, с которым по решению суда живет ребенок, самостоятельно решает вопрос временного выезда за пределы Украины на срок, не превышающий одного месяца. В случае шестимесячной задолженности по уплате алиментов вопрос временного выезда ребенка за пределы Украины на срок, превышающий один месяц, самостоятельно решает тот из родителей, с которым проживает ребенок.