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Суд ЕС разрешил премиум-брендам запрещать продажу своей продукции на Amazon и eBay

07 декабря 2017 года Источник:LB.ua

Премиум-бренды из Евросоюза отсудили себе право запрещать продажу своих товаров на онлайн-площадках вроде Amazon или eBay. Такое решение принял Суд ЕС.

Суд постановил, что премиальные бренды могут запрещать дистрибьюторам продавать свою продукцию на онлайн-платформах вроде Amazon или eBay. В объяснении судей по иску немецкого подразделения производителя косметики Coty, который владеет, в частности, брендами Calvin Klein и Marc Jacobs, говорится, что таким образом торговые марки могут "сохранять премиальный имидж своей продукции".

Суд отметил, что такой шаг Coty «не выходит за рамки необходимого».

Дело Coty, владельца 77 брендов с годовым оборотом около 7,6 млрд евро, против авторизованного дистрибьютора его продукции о запрете продаж через немецкий филиал гиганта онлайн-ритейла Amazon рассматривается в суде Франкфурта. Последний решил получить вердикт от европейских коллег. Антимонопольное ведомство ФРГ, в свою очередь, отметило, что изучает решение Суда ЕС.

Немецкое Федеральное объединение онлайн-торговли раскритиковало решение суда. «Это дает зеленый свет возможным злоупотреблениям», ведь нет четкого определения «люксового товара», цитирует агентство AFP главу объединения Оливера Проттмана.

Отраслевое объединение в сфере компьютерных и коммуникационных технологий назвало вердикт «плохой новостью для потребителей, которые будут иметь меньше выбора».

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