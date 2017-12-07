он же e-mail

Сегодня 07 декабря 2017 года, 15:15

Депутаты пересмотрели Бюджетный кодекс

Верховный Совет поддержал в целом законопроект №7116 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины». За документ проголосовало 265 парламентариев.

Среди внесенных поправок ко второму чтению ряд изменений в порядок финансирования заведений образования и медицины.

Законопроект предлагает предоставить местным бюджетам дополнительную дотацию на расходы по содержанию учреждений образования и здравоохранения.

Также предполагается выравнивание финансовой обеспеченности местных бюджетов и устранение диспропорций, которые возникают в процессе объединения территориальных общин.

Для этого законопроектом предусмотрено изменение процента изъятия средств из местных бюджетов, которые передаются в госбюджет в виде реверсной дотации, с 50 до 80%.

Кроме того, предусмотрено продолжение практики предоставления стабилизационной дотации из госбюджета местным бюджетам (до завершения процесса объединения территориальных общин).

Законом планируется ввести распределение общего объема расходов на высшее образование на основе формулы, которая будет учитывать критерии: количество соискателей высшего образования по образовательно-квалификационным уровням и специальностям, корректирующие коэффициенты, применяемые к количеству соискателей высшего образования для групп специальностей.

Также планируется пересмотр общих подходов к распределению образовательной субвенции между местными бюджетами и определения финансового норматива бюджетной обеспеченности, который используется для распределения образовательной субвенции.

Начиная с 2018 года, местным бюджетам передают расходы на предоставление льгот на оплату услуг ЖКХ.

Также расширяются возможности зачисления в спецфонд местных бюджетов поступлений в рамках программ помощи от правительств других государств, международных организаций, донорских учреждений.

Предполагается продолжить на 2018-2019 годы действия нормы о зачислении 13,44% акцизного налога с произведенного на Украине топлива и ввозимого на таможенную территорию Украины топлива в бюджеты местного самоуправления.

«Указанная норма учтена в показателях Основных направлений бюджетной политики на 2018-2020 годы, одобренных распоряжением Кабинета министров Украины, и направленных на осуществление компенсации потерь местных бюджетов от отмены с 1 января 2017 акцизного налога с розничных продаж топлива», - указано в пояснительной записке.