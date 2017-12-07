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Нацполиция подозревает сотрудников НБУ в злоупотреблениях в ходе докапитализации 37 банков

07 декабря 2017 года Источник:epravda.com.ua

Национальная полиция подозревает служебных лиц Национального банка в злоупотреблении властью или служебным положением в ходе докапитализации 37 банков.

За это им грозит до шести лет лишения свободы в рамках ч. 2 ст. 364 УК. Сейчас Нацполиция ищет потенциальных нарушителей сразу в трех департаментах НБУ.

«В ходе проведения досудебного расследования установлено, что в 2016-2017 годах служебные лица департамента инспекционных проверок, департамента банковского надзора и департамента лицензирования НБУ, действуя умышленно и согласованно между собой, находясь в сговоре с собственниками и руководителями коммерческих банков, злоупотребляя, вопреки интересам службы, своим служебным положением, не выполняли собственные служебные обязанности по проверке происхождения денежных средств, которые направляются на капитализацию банков. Они достоверно знали о несоответствии их происхождения указанному в предоставленных документах», – говорится в определении суда.

Шевченковский районный суд Киева 17 ноября санкционировал изъятие полицией из Нацбанка массива данных, которые касаются 37 банков.

Полиция обвиняет НБУ в корыстном бездействии, но из списка 37-ти на рынке нет уже шести банков: три банка были признаны неплатежеспособными и переданы под управление ФГВФЛ, а еще столько же – решили отказаться от лицензии.

Из оставшихся 31 банка всего трое до сих пор не завершили докапитализацию до 200 млн гривен.

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