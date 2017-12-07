Сегодня 07 декабря 2017 года, 15:15

Парламент одобрил за основу законопроект о дипслужбе

Верховный Совет принял за основу проект Закона «О дипломатической службе» (№7322). За соответствующее решение проголосовали 230 народных депутатов.

Законопроектом предлагается установить новые правовые и организационные основы функционирования дипломатической службы как государственной службы особого характера, которая заключается в профессиональной деятельности должностных лиц дипломатической службы, связанной с реализацией внешней политики Украины, защитой ее национальных интересов в сфере международных отношений, а также прав и интересов граждан и юридических лиц Украины за рубежом.

В законопроекте предлагается также урегулировать вопрос определения специфики оплаты труда, социального и медицинского обеспечения работников дипломатической службы.

Новеллами в законопроекте являются положения, касающиеся подходов к профессиональному обучению должностных лиц дипломатической службы в отраслевом заведении последипломного образования, урегулирование вопроса пребывания должностных лиц дипломатической службы в распоряжении Министерства иностранных дел Украины перед направлением в долгосрочную командировку для профессиональной подготовки и после завершения такой командировки.

Положения законопроекта регулируют ряд вопросов, связанных с прохождением дипломатической службы работниками других государственных органов в органах дипломатической службы.

Согласно проекту закона, дипломаты, направленные в долгосрочную командировку, помимо заработной платы, раз в месяц будут получать компенсационные выплаты, размер которых и порядок расчета будет определять Кабинет министров. Предлагается установить, что дипломатам в долгосрочной командировке и их семьям из госбюджета будут покрывать расходы на переезд и провоз багажа, предоставление неотложной медицинской помощи и медстраховки в стране пребывания, а также расходы на получение их детьми дошкольного и среднего образования. Вместе с тем предлагается лишить дипломатов обеспечения жильем, беспроцентных кредитов до 20 лет на улучшение жилищных условий, медицинского и санаторно-курортного обслуживания во время службы и после выхода на пенсию. Кроме того, супругам дипломатов после их увольнения с работы в связи с долгосрочной командировкой не будут выплачивать единоразовую денежную помощь. Законопроектом предлагают отказаться от обеспечения дипломатических сотрудников предметами экипировки.

Документ предусматривает, что дипломатические должности в органах дипслужбы разделяются на три категории – «А», «Б» и «В» – в зависимости от порядка назначения, характера и объема полномочий. К категории «А» будут отнесены должности государственного секретаря Министерства иностранных дел, чрезвычайных и полномочных послов, представителей Украины при международных организациях, глав миссий Украины при международных организациях. Дипслужащими категории «Б» будут считаться генеральные консулы, заместители представителей Украины при международных организациях, послы по особым поручениям, дипсоветники, консулы, руководители структурных подразделений аппарата МИД. Все остальные дипломатические должности будут отнесены к категории «В».

Проектом закона предлагает закрепить, что на должностных лиц дипслужбы распространяются ограничения закона о государственной службе.

Как это предусмотрено и нынешним законодательством, послов, представителей Украины и глав миссий при международных организациях будет назначать и увольнять президент Украины по представлению главы МИД. Других представителей дипслужбы, согласно законопроекту, будет назначать и увольнять с должностей государственный секретарь МИД.

Согласно законопроекту, порядок ротации дипломатов будет определять МИД, однако она является обязательным условием прохождения дипслужбы. Сроки долгосрочных командировок дипломатов в проекте новой редакции закона остаются такими же, как и в действующем законе о дипслужбе. При этом законопроект предусматривает, что время между долгосрочными командировками должно составлять 2-4 года. Сокращение численности или штата сотрудников дипломатического учреждения Украины заграницей станет еще одним основанием для досрочного отзыва дипломатов.