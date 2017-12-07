Председателем Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда Борисом Гулько был оглашен персональный состав обеих судебных палат. В каждой из них по 11 судей. В первую палату вошел и сам председатель г-н Гулько.
При формировании палат учитывались гендерные аспекты, а также предыдущий профессиональный опыт, отметил Борис Гулько.
Далее был объявлен перерыв для проведения собраний судебных палат с целью избрания секретарей судебных палат и обсуждения вопроса относительно кандидатур к объединенной палате.
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