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Сегодня 07 декабря 2017 года, 13:44

Сформирован состав судебных палат Кассационного гражданского суда в составе ВС

Председателем Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда Борисом Гулько был оглашен персональный состав обеих судебных палат. В каждой из них по 11 судей. В первую палату вошел и сам председатель г-н Гулько.

При формировании палат учитывались гендерные аспекты, а также предыдущий профессиональный опыт, отметил Борис Гулько.

Далее был объявлен перерыв для проведения собраний судебных палат с целью избрания секретарей судебных палат и обсуждения вопроса относительно кандидатур к объединенной палате.