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Парламент обязал создать реестр пойманных на домашнем насилии

07 декабря 2017 года Источник:LB.ua

Верховный Совет принял закон «О предотвращении и противодействии домашнему насилию». За принятие в целом законопроекта №5294 проголосовали 237 депутатов.

Документом, в частности, предусмотрено создание Единого государственного реестра случаев домашнего насилия. Держателем реестра будет Министерство социальной политики, а его администратором - государственное предприятие, определенное министерством.

В реестр будут вноситься сведения о лице, сообщившем о совершении домашнего насилия; пострадавшем лице; обидчике; самом случае насилия (дата, форма и место, результаты мероприятий в сфере предотвращения домашнего насилия).

Закон вводит институты срочного запретного и ограничивающего предписаний в отношении обидчика. Среди других мероприятий по борьбе с домашним насилием - взятие на профилактический учет обидчика, а также его направление на прохождение программы для обидчиков.

Запретное предписание выносится уполномоченными органами Национальной полиции на срок до 10 суток и может содержать запрет заходить в место проживания жертвы и контактировать с ней.

Ограничивающее предписание выносится судом на срок до 6 месяцев и может содержать ограничение общения с пострадавшим ребенком, запрет приближаться к нему на определенное расстояние, вести с ним переписку и телефонные разговоры.

Ответственными за выполнение программ для обидчиков определены местные государственные администрации и органы местного самоуправления.

Обидчик может быть направлен судом на прохождение программы и должен иметь возможность посещать программу по собственной инициативе на добровольной основе.

В ходе обсуждения ряд депутатов выступали за включение в законопроект понятия «гендер» и «сексуальная ориентация». Однако профильный комитет и парламент отклонили эти правки. Упоминания о генедере и сексуальной ориентации были исключены еще при первом чтении законопроекта год назад. В изначальном варианте документа говорилось, что мероприятия в сфере противодействия домашнему насилию осуществляются без дискриминации по любому признаку, среди которых были гендер, гендерная идентичность, сексуальная ориентация.

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