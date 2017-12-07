На собрании судей Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда был избран председатель данного суда. Единственным кандидатом стал Борис Гулько, в поддержку которого проголосовали 26 из 26 присутствующих судей.
«Благодарю за поддержку», - заявил г-н Гулько и уточнил, что с учётом отсутствия графы «воздержался» был вынужден проголосовать за свою кандидатуру. Затем он занял место председательствующего и объявил начало избрания судей в Большую Палату Верховного Суда. Было решено избрать четырех судей на данном этапе.
Свою кандидатуру выдвинул судья Виктор Пророк, в прошлом занимающийся адвокатской деятельностью. Дмитрий Луспеник предложил кандидатуру судьи Олега Ткачука, доктора юридических наук по гражданскому праву и процессу. В свою очередь Марина Червинская выдвинула кандидатуру Елену Сытник. Также была предложены кандидатуры Наталии Лященко, Дмитрия Гудымы и Василия Крата. Участникам собрания судей были розданы бюллетени для тайного голосования.
По итогам голосования, были избраны следующие судьи в состав Большой Палаты ВС:
- Наталия Лященко (23 голоса);
- Дмитрий Гудыма (19 голосов);
- Елена Сытник (22 голоса);
- Олег Ткачук (26 голосов).
Дмитрий Луспеник подчеркнул, что в Кассационном гражданском суде число судей-ученых самое большее, чем в других судах ВС. Поэтому не случайным он назвал избрание в Большую Палату судей с опытом научной деятельности.
Кандидаты Виктор Пророк и Василий Крат получили пять и восемь голосов соответственно.
Собрание судей продолжается.
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