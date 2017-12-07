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Парламент отменил уменьшение количества прокуроров до 10 тысяч человек

07 декабря 2017 года Источник:День

Верховный Совет внес изменения в закон «О прокуратуре», отменив уменьшение численности прокуроров до 10 тыс. с начала 2018 года. «За» законопроект № 7160 проголосовали 229 народных депутатов.

В законе значилось, что «общая численность сотрудников органов прокуратуры составляет 15 тыс. человек с уменьшением количества прокуроров с 1 января 2018 года до 10 тыс. человек».

Согласно редакции, принятой депутатами, общая численность работников органов прокуратуры составляет не более 15 тыс. лиц.

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