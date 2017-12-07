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Сегодня 07 декабря 2017 года, 13:44

Стало известно, когда состоится заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности в САП

В понедельник, 11 декабря, состоится заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на занятие должностей прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Конкурсная комиссия проведет заседание 11 декабря в 16:00 в помещении Национальной академии прокуратуры Украины.

Напомним, в Международном валютном фонде выразили обеспокоенность ситуацией, которая сложилась вокруг НАБУ и САП, и призывают сохранить независимость этих ведомств.