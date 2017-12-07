Сегодня 07 декабря 2017 года, 12:13

Президент пообещал внести законопроект об Антикоррупционном суде

Президент Петр Порошенко заявил, что внесет законопроект о Высшем антикоррупционным суде, если до начала следующей недели его не внесут народные депутаты. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

Он отмечает, что 8 декабря исполняется месяц, как он обратился к Верховному Совету с предложением по ускорению процесса создания Высшего антикоррупционного суда.

«Это было продиктовано желанием создать максимально благоприятные условия для принятия соответствующего закона. Его проект еще на стадии написания должен быть согласован между различными политическими силами. Мое предложение все еще в силе. Однако если до начала следующей недели я не увижу прогресса, в течение семи-десяти дней самостоятельно подготовлю и внесу соответствующий законопроект», - подчеркнул глава государства.

П.Порошенко просит нардепов снять с повестки дня старый законопроект «О антикоррупционных судах», как это рекомендовала Венецианская комиссия, и «расчистить пространство для нового проекта».