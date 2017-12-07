Совет судей назначил членов в квалификационную и дисциплинарную комиссии частных исполнителей

Совет судей Украины назначил судью Верховного Суда Валентину Симоненко членом Квалификационной комиссии частных исполнителей, а Валерию Чорну, судью Днепропетровского окружного административного суда, членом Дисциплинарной комиссии частных исполнителей по квоте совета судей.
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