Сегодня 07 декабря 2017 года, 12:13

ГФС взыскала 38 млн грн штрафов с владельцев «евроблях»

Государственная фискальная служба взыскала 38 млн гривен штрафов за нарушение сроков транзита и сроков временного ввоза автомобилей. Об этом сообщил Василий Поезд - директор департамента организации противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия.

По его словам, в случае выявления нарушения таможенных правил, в том числе при ввозе транспортных средств в режиме временного ввоза или транзита, составляются протоколы о нарушении таможенных правил.

По результатам рассмотрения дел о нарушении таможенных правил лица привлекаются к ответственности в виде штрафа.

На данный момент по результатам рассмотрения дел, составленных по нарушениям, предусмотренным статями 470, 481 Таможенного кодекса Украины, в бюджет удалось взыскать штрафов на сумму 38 млн гривен.

«Ответственность за превышение сроков временного ввоза транспортных средств личного пользования определена ст. 481 Таможенного Кодекса. Так установлено, что превышение сроков временного ввоза товаров в Украину не более чем на трое суток тянет за собой предупреждение или штраф в размере 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (850 гривен)», - сказал он.

При этом представитель ГФС добавил, что если превышение сроков временного ввоза составляет более трех суток, но менее 10, то штраф составляет 300 необлагаемых налогом минимумов или 5 100 гривен.

Такой же уровень штрафных санкций, если физлицо в течение календарного года привлекалось к ответственности по данной статье.

При превышении срока временного ввоза товаров в Украину более 10 дней штраф составляет 1 тыс. необлагаемых минимумов, или 17 000 гривен.

Ответственность за нарушение сроков транзита, установленная ст. 470 Таможенного кодекса Украины, менее ощутима.

Минимальный штраф - 170 гривен или предупреждение, максимальный - до 8 500 гривен.

«Ранее не раз мы все читали новости, что владельцев "евроблях" штрафуют на значительные суммы, которые иногда превышают миллион гривен. Это происходит в случае, если таможенники установили, что автомобиль в режиме временного ввоза использовался, например, в коммерческих целях, что не предусмотрено правилами временного ввоза. В таких случаях в соответствии со статей 485 Таможенного кодекса Украины штраф составляет 300% от неуплаченной суммы таможенных платежем», - подытожил он.