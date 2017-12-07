Сегодня 07 декабря 2017 года, 12:13

Началось избрание председателя Кассационного гражданского суда в составе ВС

Началось собрание судей Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда. Местом проведения стало помещение по адресу Киев, проспект Воздухофлотский, 28. Валентина Высоцкая является секретарем собрания, а Валентина Курило – председательствующей на собрании. Со вступительным словом выступила председатель ВС Валентина Данишевская, пожелав судьям взаимопонимания.

Было утверждено Положение о собрании судей Кассационного гражданского суда. Далее судьи перешли к вопросу избрания председателя данного суда, утвердив форму бюллетеня для голосования.

Судьями была выдвинута кандидатура на должность председателя Бориса Гулько.

«Сегодня для нас важным решением является не избрание председателя или утверждение документов, которые послужат дорогоуказом. Самым важным является избрание судей к Большой палате ВС, формирование палат, коллегий», - заявил г-н Гулько, представляя свою кандидатуру. Он отметил, что готов своим примером показывать, как должен работать судья в это нелегкое время. Задачей является скорейший запуск работы суда: только вчера поступило 800 кассационных жалоб (всего накоплено 31,8 тыс. кассационных жалоб, поэтому придется «тяжело работать»). Важность правосудия связана с разрешением социально-значимых споров, включая трудовые. Приоритетом он назвал усиление сотрудничества с апелляционными судами, т.к. это уменьшит нагрузку на кассационный суд. Усиление апелляции будет происходить путем кураторства и выездов на места.

В список для голосования была единогласно включена одна кандидатура. Затем была утверждена счетная комиссия.