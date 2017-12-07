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Очередной XV съезд судей Украины состоится в марте 2018 года

07 декабря 2017 года Источник:Юридическая Практика

На сегодняшнем заседании Совет судей Украины созвал XV очередной съезд судей Украины на 5-7 марта 2018 года. Место проведения – Октябрьский дворец.

Съезду предстоит решить три кадровых вопроса – избрание нового состава Совета судей, заполнить 3 вакансии по своей квоте в Высшем совете правосудия, и избрать члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

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