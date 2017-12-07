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Регистрация договоров аренды земли теперь доступна онлайн

07 декабря 2017 года Источник:Finance.Ua

Министерство юстиции, Минагрополитики, Государственное агентство по вопросам электронного управления и Фонд Восточная Европа презентовали новую электронную услугу по регистрации договоров аренды земель сельхозназначения в режиме онлайн. Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

“Запуск онлайн-регистрации договора аренды земельного участка – это удачный пример того, как многолетнюю проблему можно решить внедрением технического решения, благодаря политической воле вовлеченных государственных ведомств, не прибегая к сложным и растянутым во времени процедурам внесения изменений в нормативно-правовые акты”, – отметил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк.

Он также отметил, что эта электронная услуга по своему антикоррупционному, антирейдерскому эффекту и социальной направленности является полноценной составляющей “Осени реформ”.

Первый заместитель министра юстиции Наталья Бернацкая отметила, что данный сервис даст возможность без очередей, без контакта с чиновниками и лишних трат времени подать заявление на регистрацию договора аренды всего за несколько минут. Это действительно европейское качество услуг.

«Для того чтобы зарегистрировать подписанный контракт, достаточно загрузить сканкопию соглашения об аренде земли сельскохозяйственного назначения и подписать эти данные собственной электронной цифровой подписью», – добавила заместитель министра.

Она обратила отдельное внимание на то, что при регистрации договора будет происходить онлайн обмен информацией с базой данных Госгеокадастра, что даст возможность проверять наличие соответствующего земельного участка в базе ГЗК.

Инициатива реализуется при поддержке швейцарско-украинской программы «Электронное управление для подотчетности власти и участия общины», которая выполняется Фондом Восточная Европа.

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