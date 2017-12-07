Киевхлеб оштрафовали из-за дизайна упаковки торта

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал компанию Киевхлеб на 219 тыс. грн за нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции из-за дизайна упаковки торта. Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.
По информации Антимонопольного комитета, Киевхлеб использовал упаковку торта “Сказочный ключик“, похожую на оформление упаковки торта “Золотой ключик“ производства корпорации Рошен, что могло привести к смешиванию деятельности двух компаний.
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