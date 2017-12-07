КМУ создал госслужбы, которая будет следить за качеством образования

Кабинет министров Украины одобрил создание Государственной службы качества образования как центрального органа исполнительной власти, реорганизовав Государственную инспекцию учебных заведений Украины. Соответствующий проект постановления был принят на заседании правительства в среду, 6 декабря.
Отмечается, что проект разработан Министерством образования и науки Украины и является необходимым для реализации Закона “Об образовании”, принятого 5 сентября 2017 Верховной Радой.
“Государственная служба качества образования является центральным органом исполнительной власти по обеспечению качества образования с территориальными органами, на которую возложены полномочия по государственному надзору (контролю) в сфере образования, утверждение нетипичных образовательных программ дошкольного и общего среднего образования, аккредитации юридических лиц, осуществляющих независимое оценивание качества образования и ведения их реестра”, – говорится в пояснительной записке документа.
Кроме того, как указано в записке, проект создания Госслужбы качества образования обсудили с общественностью в рабочих группах при подготовке Закона “Об образовании”.
“Эти обсуждения обнаружили положительное отношение к идее скорейшего перехода от системы государственного надзора в сфере образования к системе обеспечения качества образования на всех уровнях”, – говорится в пояснительной записке к документу.
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