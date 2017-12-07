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КМУ создал госслужбы, которая будет следить за качеством образования

07 декабря 2017 года Источник:Finance.Ua

Кабинет министров Украины одобрил создание Государственной службы качества образования как центрального органа исполнительной власти, реорганизовав Государственную инспекцию учебных заведений Украины. Соответствующий проект постановления был принят на заседании правительства в среду, 6 декабря.

Отмечается, что проект разработан Министерством образования и науки Украины и является необходимым для реализации Закона “Об образовании”, принятого 5 сентября 2017 Верховной Радой.

“Государственная служба качества образования является центральным органом исполнительной власти по обеспечению качества образования с территориальными органами, на которую возложены полномочия по государственному надзору (контролю) в сфере образования, утверждение нетипичных образовательных программ дошкольного и общего среднего образования, аккредитации юридических лиц, осуществляющих независимое оценивание качества образования и ведения их реестра”, – говорится в пояснительной записке документа.

Кроме того, как указано в записке, проект создания Госслужбы качества образования обсудили с общественностью в рабочих группах при подготовке Закона “Об образовании”.

“Эти обсуждения обнаружили положительное отношение к идее скорейшего перехода от системы государственного надзора в сфере образования к системе обеспечения качества образования на всех уровнях”, – говорится в пояснительной записке к документу.

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