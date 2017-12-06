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Сегодня 06 декабря 2017 года, 22:34

Определены лучшие в PLS Top Teams

Сегодня вечером состоялось награждение победителей Всеукраинской исследовательской программы PLS Top Teams. В фокусе исследования – достижения, кейсы и инновации юридических фирм и их отдельных представителей в нескольких направлениях:

Управление (менеджмент)

Продвижение (маркетинг, PR, развитие бизнеса)

Клиенты

Персонал

Социальная ответственность

Инновации и технологии (в рамках каждого из перечисленных выше направлений)

Таким образом, оценивались не только департаменты и специалисты по продвижению, а командная работа всей юридической фирмы – партнеры, исполнительные директора, HR-менеджеры, IT-специалисты, PR-, маркетинг-менеджеры.

Изюминкой исследования стало разделение на «лиги» - по примеру международных рейтингов.

Итак:

Лучший департамент по продвижению юридической фирмы: ЮФ Asters

Лучшая BD-стратегия юридической фирмы: ЮФ GOLAW

Наиболее PR-активная юридическая фирма: АО AVER LEX

Наиболее клиентоориентированная фирма: ЮФ Sayenko Kharenko

Юридическая фирма – лучший работодатель: МЮФ DLA Piper Украина

Лучшая рекрутинговая кампания юридической фирмы: PwC Legal

Наиболее социально ответственная юридическая фирма: МЮФ Baker McKenzie и ППФ Пахаренко и партнеры

Наиболее инновационная юридическая фирма: ЮФ Aequo

Наиболее динамичная маркетинговая стратегия: МЮФ Integrites

Самый быстрый вывод бренда на рынок: ЮК EQUITY

За весомый вклад в развитие профессии: Виктория ЕСАУЛЕНКО, Asters

Лучший специалист по стратегическому развитию: Юлия ЧЕРВОНООКАЯ, директор по развитию бизнеса ЮФ Aequo

Лучший бренд-менеджер:

Александра КРУПИЕВСКАЯ, PR-директор ЮК «Алексеев, Боярчуков и Партнеры»

Анастасия ПОЗОВА, директор по маркетингу ЮК «Алексеев, Боярчуков и Партнеры»

Лучший менеджер по коммуникациям: Наталия БЛОЦКАЯ, менеджер по развитию бизнеса ЮФ AVELLUM

Лучший event-менеджер: Юлия САЛЕЙ, менеджер по маркетингу и PR МЮФ Integrites

Лучший антикризисный менеджер: Елена ЛАЗАРЕВА, руководитель отдела по развитию бизнеса и PR ЮФ Evris

Открытие года: Оксана КОЖУХОВСКАЯ, менеджер по маркетингу и связям с общественностью МЮФ Baker McKenzie

Прорыв года: Анастасия ГЛУЩЕНКО, менеджер по маркетингу Spenser & Kauffmann

Лучший специалист по продвижению юридической фирмы полного цикла: Алена ОНИЩЕНКО, директор по маркетингу и развитию бизнеса ЮФ Sayenko Kharenko

Лучший специалист по продвижению международной юридической фирмы на Украине: Мария КОШУТСКАЯ, PR-менеджер KPMG Law

Лучший специалист по продвижению международной юридической фирмы украинского происхождения: Екатерина АНДРЕЕВА, директор по развитию бизнеса и PR ЮФ «Ильяшев и Партнеры»

Лучший специалист по продвижению нишевой юридической фирмы: Роман КУЗЬМЕНКО, директор по развитию бизнеса и PR Pavlenko Legal Group

Бронзовая лига:

ALEXANDROV & PARTNERS

«ECOVIS Бондарь и Бондарь»

Международный правовой центр EUCON

Патентно-юридическая компания IPStyle

Lavrynovych & Partners Law Firm

LEMAN International Law Group

ЮК L.I.Group

Серебряная лига:

АО Ario

ЮФ Axon Partners

МЮФ Dentons

МЮГ Eterna Law

АО Juscutum

МЮФ KINSTELLAR

Pavlenko Legal Group

ЮК "Правовой Альянс"

ЮК VB PARTNERS

Золотая Лига:

ЮК "Алексеев, Боярчуков и Партнеры" *

ЮФ AVELLUM

МЮФ DLA Piper Украина

ЮК EQUITY

ЮФ Evris

ЮФ GOLAW

ЮФ ILF

KPMG Law

Юридическая группа LCF

АО PwC Legal

ЮФ Redcliffe Partners

Spenser & Kauffmann

Платиновая лига:

ЮФ Aequo

ЮФ Asters

АО AVER LEX

МЮФ Baker McKenzie

ЮФ "Ильяшев и Партнеры"

МЮФ Integrites

ЮФ Sayenko Kharenko