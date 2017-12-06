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Определены лучшие в PLS Top Teams

06 декабря 2017 года Источник:Юридическая Практика

Сегодня вечером состоялось награждение победителей Всеукраинской исследовательской программы PLS Top Teams. В фокусе исследования – достижения, кейсы и инновации юридических фирм и их отдельных представителей в нескольких направлениях:

  • Управление (менеджмент)

  • Продвижение (маркетинг, PR, развитие бизнеса)

  • Клиенты

  • Персонал

  • Социальная ответственность

  • Инновации и технологии (в рамках каждого из перечисленных выше направлений)

    • Таким образом, оценивались не только департаменты и специалисты по продвижению, а командная работа всей юридической фирмы – партнеры, исполнительные директора, HR-менеджеры, IT-специалисты, PR-, маркетинг-менеджеры.

    Изюминкой исследования стало разделение на «лиги» - по примеру международных рейтингов.

    Итак:

    Лучший департамент по продвижению юридической фирмы: ЮФ Asters

    Лучшая BD-стратегия юридической фирмы: ЮФ GOLAW

    Наиболее PR-активная юридическая фирма: АО AVER LEX

    Наиболее клиентоориентированная фирма: ЮФ Sayenko Kharenko

    Юридическая фирма – лучший работодатель: МЮФ DLA Piper Украина

    Лучшая рекрутинговая кампания юридической фирмы: PwC Legal

    Наиболее социально ответственная юридическая фирма: МЮФ Baker McKenzie и ППФ Пахаренко и партнеры

    Наиболее инновационная юридическая фирма: ЮФ Aequo

    Наиболее динамичная маркетинговая стратегия: МЮФ Integrites

    Самый быстрый вывод бренда на рынок: ЮК EQUITY

    За весомый вклад в развитие профессии: Виктория ЕСАУЛЕНКО, Asters

    Лучший специалист по стратегическому развитию: Юлия ЧЕРВОНООКАЯ, директор по развитию бизнеса ЮФ Aequo

    Лучший бренд-менеджер:

    Александра КРУПИЕВСКАЯ, PR-директор ЮК «Алексеев, Боярчуков и Партнеры»

    Анастасия ПОЗОВА, директор по маркетингу ЮК «Алексеев, Боярчуков и Партнеры»

    Лучший менеджер по коммуникациям: Наталия БЛОЦКАЯ, менеджер по развитию бизнеса ЮФ AVELLUM

    Лучший event-менеджер: Юлия САЛЕЙ, менеджер по маркетингу и PR МЮФ Integrites

    Лучший антикризисный менеджер: Елена ЛАЗАРЕВА, руководитель отдела по развитию бизнеса и PR ЮФ Evris

    Открытие года: Оксана КОЖУХОВСКАЯ, менеджер по маркетингу и связям с общественностью МЮФ Baker McKenzie

    Прорыв года: Анастасия ГЛУЩЕНКО, менеджер по маркетингу Spenser & Kauffmann

    Лучший специалист по продвижению юридической фирмы полного цикла: Алена ОНИЩЕНКО, директор по маркетингу и развитию бизнеса ЮФ Sayenko Kharenko

    Лучший специалист по продвижению международной юридической фирмы на Украине: Мария КОШУТСКАЯ, PR-менеджер KPMG Law

    Лучший специалист по продвижению международной юридической фирмы украинского происхождения: Екатерина АНДРЕЕВА, директор по развитию бизнеса и PR ЮФ «Ильяшев и Партнеры»

    Лучший специалист по продвижению нишевой юридической фирмы: Роман КУЗЬМЕНКО, директор по развитию бизнеса и PR Pavlenko Legal Group

    Бронзовая лига:

  • ALEXANDROV & PARTNERS

  • «ECOVIS Бондарь и Бондарь»

  • Международный правовой центр EUCON

  • Патентно-юридическая компания IPStyle

  • Lavrynovych & Partners Law Firm

  • LEMAN International Law Group

  • ЮК L.I.Group

    • Серебряная лига:

  • АО Ario

  • ЮФ Axon Partners

  • МЮФ Dentons

  • МЮГ Eterna Law

  • АО Juscutum

  • МЮФ KINSTELLAR

  • Pavlenko Legal Group

  • ЮК "Правовой Альянс"

  • ЮК VB PARTNERS

    • Золотая Лига:

  • ЮК "Алексеев, Боярчуков и Партнеры" *

  • ЮФ AVELLUM

  • МЮФ DLA Piper Украина

  • ЮК EQUITY

  • ЮФ Evris

  • ЮФ GOLAW

  • ЮФ ILF

  • KPMG Law

  • Юридическая группа LCF

  • АО PwC Legal

  • ЮФ Redcliffe Partners

  • Spenser & Kauffmann

    • Платиновая лига:

  • ЮФ Aequo

  • ЮФ Asters

  • АО AVER LEX

  • МЮФ Baker McKenzie

  • ЮФ "Ильяшев и Партнеры"

  • МЮФ Integrites

  • ЮФ Sayenko Kharenko

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