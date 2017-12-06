Сегодня вечером состоялось награждение победителей Всеукраинской исследовательской программы PLS Top Teams. В фокусе исследования – достижения, кейсы и инновации юридических фирм и их отдельных представителей в нескольких направлениях:
Таким образом, оценивались не только департаменты и специалисты по продвижению, а командная работа всей юридической фирмы – партнеры, исполнительные директора, HR-менеджеры, IT-специалисты, PR-, маркетинг-менеджеры.
Изюминкой исследования стало разделение на «лиги» - по примеру международных рейтингов.
Итак:
Лучший департамент по продвижению юридической фирмы: ЮФ Asters
Лучшая BD-стратегия юридической фирмы: ЮФ GOLAW
Наиболее PR-активная юридическая фирма: АО AVER LEX
Наиболее клиентоориентированная фирма: ЮФ Sayenko Kharenko
Юридическая фирма – лучший работодатель: МЮФ DLA Piper Украина
Лучшая рекрутинговая кампания юридической фирмы: PwC Legal
Наиболее социально ответственная юридическая фирма: МЮФ Baker McKenzie и ППФ Пахаренко и партнеры
Наиболее инновационная юридическая фирма: ЮФ Aequo
Наиболее динамичная маркетинговая стратегия: МЮФ Integrites
Самый быстрый вывод бренда на рынок: ЮК EQUITY
За весомый вклад в развитие профессии: Виктория ЕСАУЛЕНКО, Asters
Лучший специалист по стратегическому развитию: Юлия ЧЕРВОНООКАЯ, директор по развитию бизнеса ЮФ Aequo
Лучший бренд-менеджер:
Александра КРУПИЕВСКАЯ, PR-директор ЮК «Алексеев, Боярчуков и Партнеры»
Анастасия ПОЗОВА, директор по маркетингу ЮК «Алексеев, Боярчуков и Партнеры»
Лучший менеджер по коммуникациям: Наталия БЛОЦКАЯ, менеджер по развитию бизнеса ЮФ AVELLUM
Лучший event-менеджер: Юлия САЛЕЙ, менеджер по маркетингу и PR МЮФ Integrites
Лучший антикризисный менеджер: Елена ЛАЗАРЕВА, руководитель отдела по развитию бизнеса и PR ЮФ Evris
Открытие года: Оксана КОЖУХОВСКАЯ, менеджер по маркетингу и связям с общественностью МЮФ Baker McKenzie
Прорыв года: Анастасия ГЛУЩЕНКО, менеджер по маркетингу Spenser & Kauffmann
Лучший специалист по продвижению юридической фирмы полного цикла: Алена ОНИЩЕНКО, директор по маркетингу и развитию бизнеса ЮФ Sayenko Kharenko
Лучший специалист по продвижению международной юридической фирмы на Украине: Мария КОШУТСКАЯ, PR-менеджер KPMG Law
Лучший специалист по продвижению международной юридической фирмы украинского происхождения: Екатерина АНДРЕЕВА, директор по развитию бизнеса и PR ЮФ «Ильяшев и Партнеры»
Лучший специалист по продвижению нишевой юридической фирмы: Роман КУЗЬМЕНКО, директор по развитию бизнеса и PR Pavlenko Legal Group
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