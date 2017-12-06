Сегодня 06 декабря 2017 года, 19:34

PLS-2017 представил «Уроки, которые вдохновляют» от ведущих юристов

Состоялась сессия 4 «Уроки, которые вдохновляют…» на V Международном форуме продвижения юридических услуг. Модератором выступает старший партнер ЮФ Asters Армен Хачатурян. Выступлениям предшествовало исполнение живой музыки. Исполнение оркестром саундтрека к фильму «Завтрак у Тиффани» не случайно, поскольку музыка высокого уровня имеет много общего с «великой юриспруденции», объявил во вступительном слове г-н Хачатурян. Искусство и юриспруденция сближаются, поскольку имеют своей конечной целью катасрсис – обретение полной гармонии, заметил модератор.

«Когда «Диамант» превратился в «LEZO» наша персональная история», - с таким докладом выступила управляющий партнер LEZO LAW Company Наталия Федык. Своим основным стимулом докладчица назвала свою дочь, которая вдохновляла на свершения. Она поделилась опытом работы в юрдепартаменте «Диамант-банка». «Кейсом мечты» г-жа Федык назвала урегулирование во внесудебном порядке спора с агрохолдингом «Мрия». Спикер выриза свое кредо в шутливой форме: не боятся идти в бой, а «окунаясь в адскую баталию, не забудьте прихватить крем для загара». Неприятной неожиданностью для юристов стала ликвидация «Диамант-банка». Было решено создать новую юрфирму. Название LEZO символизирует остроту вопросов и готовность принимать резкие креативные решения.

Следующей стала история и.о. председателя правления ПАО «Укрзализныця» Евгения Кравцова. Изначально предполагалось, что г-н Кравцов «поставит компанию на ноги» и вернется вскоре на рынок, но он решил продолжать построение карьеры в «Укрзализныце», заметил модератор. «Любой ли юрист может стать менеджером?», - задал вопрос г-н Хачатурян. «В реальном секторе экономики хуже быть, чем юристом – быть молодым юристом», - описал свои первые впечатления Евгений Кравцов. Корпоративная реформа в сфере железной дороги начата в 2006 году, но стоял на месте. Именно г-ну Кравцову пришлось за девять месяцев подготовить проект корпоратизации. Спикер назвал это «самой крупной M&A сделкой, подготовленной в короткий срок». Разница состоит в том, что на новой должности приходится принимать решения самому, а не информировать о возможных последствиях. Критически он оценивает опыт работы в Мининфраструктуры: данная должность предполагала большую политическую составляющую. Евгений Кравцов отметил, что «Укрзализныця» крупнейшая компания на Украине и восьмая ж/д-компания в мире. Там работает две тысячи юристов.

Партнер МЮФ CMS Cameron McKenna Олександр Мартыненко рассказал, какими являлись условия для построения карьеры в СССР: «Мы воспитывались в закрытой душной среде. Единственным окном было отделение международного права в КИМО». В данном вузе, как и в МГИМО, существовала возможность отклоняться от стандартизированной учебной программы. По словам спикера, ему было тяжело найти мотивацию для изучения английского: «Зачем, если я никогда не увижу живого носителя языка?». Язык – это не профессия, а средство достижение профессиональных целей, считает юрист. Модератор отметил, что Олександр Мартыненко стал одним из первых украинцев, получивших степень LLM в США. Свою практику г-н Мартыненко начала еще на заре рыночных преобразований в эпоху перестройки. Среди его принципов – соблюдение этических стандартов American Bar Association, который он считает наиболее жесткими. «Украина – весьма специфическая юрисдикция», - заметил Олександр Мартыненко. Конкурентами он считает уже не представительства иностранных компаний, а украинские компании, которые развились до профессиональных высот. Юрист, как и шпион, должен всегда замечать маленькие детали. «Мы делаем ту работу, которую должно делать полностью правовое государство», - указал на миссию юристов г-н Мартыненко.

Управляющий партнер МЮФ Baker McKenzie Сергей Чорный озаглавил свой доклад «Путь самурая», или Почему в украинских юрфирмах прижился японский вариант построения карьеры». Работа в 25 лет в офисе данной международной компании прошла как неделя, отметил юрист. Работа состоит из постоянного стресса. По его словам, это делает жизнь интересной. Практика, которой занимается г-н Чорный, требует команды. Чтобы вы не делали, нужно это делать с интересом. Мотивированные сотрудники не требуют контроля со стороны партнеров. Крайне важно соблюдать стандарты качества и реагировать на случаи, когда юристы позволяют себе от них отклоняться. Модератор Армен Хачатурян высказал предположение, что Baker McKenzie является «тихой гаванью», куда заходят деньги клиентов от международных партнеров. Сергей Чорный развеял данный стереотип. 70% клиентов приходят из страны, тогда как только 30% - поступают из глобальной сети Baker McKenzie. «Крупной рыбой», полученной внутри Украины, стало обслуживание компаний «Метинвест» и «Оболонь» (речь идет о сделках по реструктуризации долга).