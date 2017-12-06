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В ЮК «Алексеев, Боярчуков и Партнеры» поделились опытом рестайлинга после слияния с Trusted Advisors

06 декабря 2017 года Источник:Юридическая Практика

Завершила работу сессия 3 «Ребрендинг, рестайлинг и другие изменения в юрфирме» на V Международном форуме продвижения юридических услуг, модерируемая партнером ЮК EQUITY Олегом Малиневским.

С темой «Когда двое становятся одним: рестайлинг бренда «Алексеев, Боярчуков и Партнеры» выступили представительницы данной юридической компании PR-директор Александра Крупиевская и директор по маркетингу Анастасия Позова.

Объединение компании с юрфирмой Trusted Advisors поставило целый ряд вызовов, в частности о распределении функциональных обязанностей, отмечает г-жа Позова. Многие подробности пришлось держать в секрете. Об объединении стало известно только на секретной вечеринке. Главным вызовом было сделать так, чтобы 250 человек пришли на вечеринку, повод для который был не до конца ясен, отметила г-жа Крупиевская.

Главным элементом оформления стала запятая. По словам Александры Крупиевской, это объясняется тем, что от поставленной в юридических документах запятой зависит суть. Классический пример: «Казнить нельзя помиловать». Бренд Trusted Advisors ушел в прошлое, оставив свой цвет в оформлении. «Я думаю, что рынок нас запомнит», - заявила Анастасия Позова. Когда пришел вопрос выбора бренда, мы решили отбросить эмоции. Выводить новый бренд – очень дорого. Бренд Trusted Advisors имел трехлетний срок существования, тогда как у «Алексеев, Боярчуков и Партнеры» - целых 12 лет». «Мы пришли к выводу, что «Алексеев, Боярчуков и Партнеры» - бренд узнаваемый и продаваемый», - добавила г-жа Позова.

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Комментарии:»

валентин 06 декабря 2017 года 17:30 #

хорошо

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