Сегодня 06 декабря 2017 года, 18:03

PLS-2017: В процессе нейминга нужно учесть потребности клиента, - руководитель отдела развития бизнеса и PR ЮФ Evris Елена Лазарева

Продолжает работу сессия 3 «Ребрендинг, рестайлинг и другие изменения в юрфирме» на V Международном форуме продвижения юридических услуг, модерируемая партнером ЮК EQUITY Олегом Малиневским.

О стремительном процессе изменения названия в юрфирме Evris рассказала руководитель отдела развития бизнеса и PR данной компании Елена Лазарева. Определяющим для смены названия стал анализ тенденций развития юрбизнеса в мире на будущие пять лет. Нужно учитывать мнение клиента: «что хочет слышать и что он хочет в нас видеть». Важно представить «то, что внутри нас»: речь идет не только о профессиональных навыках и ценностях, но и о человеческих чертах. В компании пришли к выводу, что определяющей тенденцией является изменение. Стабильность и надежность обещать клиентам уже нельзя, уточнила докладчица. Бизнес работает в условиях неизвестности, а технологии быстро преобразовывают все вокруг.

У каждого клиента на вершине пирамиды потребностей находится потребность в самореализации. Компания Evris ориентируется, прежде всего, на успешных бизнесменов и эффективных топ-менеджеров. У названия любой юрфирмы, отметила Елена Лазарева, две основные функции: информативная и дифференцирующая. Следующий этап в эволюции нейминга – «намекающие названия» (когда конкуренция становится слишком высокой, приходится употреблять непрямой намек).