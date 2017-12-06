Сегодня 06 декабря 2017 года, 18:03

PLS-2017: Эксперты озвучили страхи, возникающие в ходе ребрендинга, и представили удачные примеры переименования

Начала работу сессия 3 «Ребрендинг, рестайлинг и другие изменения в юрфирме» на V Международном форуме продвижения юридических услуг», модерируемая партнером ЮК EQUITY Олегом Малиневским.

Смена наименования должна быть не просто сменой названия. Важно, как рынок осознает компанию. Это зависит во многом от позиционирования компании. Об этом заявил партнер ЮФ Unicase (Казахстан) Артем Тимошенко. Директор маркетинга и PR Аида Карманова ЮФ Unicase рассказала об опыте ребрендинга данной компании (предыдущее название – Colibri). Раньше фирма была сосредоточена на локальных проблемах Казахстана, а теперь она фокусируется на работе с компаниями из других стран, включая Китай. Возникла новая практика – налоговая. Ребрендинг был связан со сменой стратегических целей и позиционирования. Была поставлена цель достигнуть качества предоставления услуг глобального уровня, но соответствующего региональным запросам. При этом она отметила, что опыт, накопленный до переименования, может помочь компании развиваться и привлекать клиентов. «Ребрендинг стал не сменой логотипа, а долгой и глубокой интеллектуальной работой», - резюмировала г-жа Карманова.

Модератор Олег Малиневский задал казахским коллегам вопрос о проблемах «переходного периода»: «Вы перестраховывались от негативных последствий, связанных с ребрендингом?». Как ответил г-н Тимошенко, «больше страхов было в процессе подготовки». Готовиться нужно кропотливо по каждому пункту, начиная с сайта и завершая более глобальными вопросами. Он подчеркнул, что были нюансы, связанные с участием в международных рейтингах. Нужно донести информацию об изменении бренда, поскольку такие «консервативные» рейтинговые агентства (в частности, Chambers) могут получить данные с опозданием. Говоря о подходах к определению названия, он напомнил, что в международные рейтинги рейтингуют компании в алфавитном порядке в одном ярусе (Tier) и на первом месте всегда будут компании на букву «А». Обсуждая этот риск, компания все равно решилась избрать название на букву «U», ведь она и так стремится быть первой.

Олег Малиневский признал, что вопрос нейминга «интимным», а процесс избрания имени может быть «долгим и увлекательным». Он отметил, что переход от названия FCLEX к EQUITY был непростым. Мешал «круговорот спорных стереотипов», уточнил он. Был страх, что «все придется начинать сначала». Также юристы считали, что «правила юридического нейминга» идентичны «правилам бизнес-нейминга». Говоря об опыте своей компании, г-н Малиневский рассказал, что выбор бренда забрал годы: приходилось обращаться к различным консультантам и зависеть от их мнения. Вскоре компания пришла к выводу, что главным фактором является команда, а не название. Другие факторы спикер представил в виде пирамиде. Среди других важных компонентов – традиция, экспертиза, философия; клиенты; репутация и позиция на рынке. Только потом в данной пирамиде следует названием, фирменный стиль и другие атрибуты. Название должно учитывать базовые категории и ценности.

Старший PR-менеджер ЮК EQUITY Виктория Гурская категоризировала названия компаний на несколько групп. Среди них – компании, названные в честь основателей, а также «интересные аббревиатуры» и «уникальные слова». Традиции нейминга сложились в 20-30-ые годы в Великобритании и США, уточнила докладчица. Она обратила внимание, что в международных рейтингах преобладают компании с фамилиями основателей в названии. Выходящим на международный рынок компаниям следует учитывать, что в разных языках оно может звучать неодинаково. С такой точки зрения можно выбирать англоязычные слова. «Когда выбрал – закрой дверь для сомнений», - сформулировала правило г-жа Гурская. Хотя при этом она заявила, что с выбором названия «процесс нейминга не прекращается»: нужно продолжать анализировать название и восприятие его на рынке.