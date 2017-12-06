Сегодня 06 декабря 2017 года, 16:32

Собрание судей КАС ВС завершило работу вопросом об утверждении персонального состава палат

Последний вопрос повестки дня – об утверждении персонального состава судебных палат Кассационного административного суда в составе Верховного Суда собрания судей вызвал оживленные дискуссии. Председатель суда Михаил Смокович предложил персональный состав палат, но он понравился не всем. В частности, Ирина Желтобрюх, кандидатура которой была предложена в палату по избирательному процессу и референдуму, захотела в «налоговую палату». Михаил Смокович настоял на своем варианте распределения и предложил вернуться к этому вопросу как только ситуация с нагрузкой нормализуется. Г-жа Желтобрюх обратилась к коллегам из «налоговой палаты» с предложением «поменяться местами», но никто не откликнулся. В результате, 23 судьи поддержало распределение, предложенное Председателем, трое судей проголосовало против, двое воздержались.

Завтра собрание судей КАС ВС планирует избрать заместителя председателя суда, избрать секретарей палат и решить другие организационные вопросы, в числе которых – возможность «палатной ротации» судей в будущем.