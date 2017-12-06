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Сегодня 06 декабря 2017 года, 18:03

КМУ утвердил положение и порядок формирования Совета общественного контроля Госбюро расследований

Кабинет министров Украины утвердил положение и порядок формирования Совета общественного контроля при Государственном бюро расследований. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман зачитал данное решение среди принятых правительством на заседании без обсуждения.

Совет общественного контроля является коллегиальным консультативно-совещательным органом, который создается для обеспечения прозрачности и гражданского контроля за деятельностью ГБР и для содействия взаимодействия ГБР с общественными объединениями.

Совет избирает 3 представителей в дисциплинарную комиссию ГБР, которые предлагаются для назначения директору. Совет состоит из 15 человек, отобранных по результатам конкурса, который проводится путем рейтингового голосования в Интернете граждан, которые проживают в Украине.

Кандидатуры для участия в конкурсе подаются общественными организациями, которые работают в сфере правозащитной деятельности.

Напомним, конкурсная комиссия по избранию руководства Государственного бюро расследования 16 ноября выбрала победителя. Им стал Роман Труба.