Высшая квалификационная комиссия судей Украины 6 декабря с.г определила результаты отборочного экзамена в рамках процедуры объявленного 3 апреля с.г. отбора кандидатов на должность судьи местного суда и перечень лиц, предварительно допущенных к следующему этапу этого отбора. Об этом сообщает пресс-служба ВККС.
С решением Комиссии можно ознакомиться по ссылке.
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