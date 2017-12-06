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Сегодня 06 декабря 2017 года, 16:32

ВККС обнародoвала результаты отборочного экзамена на должность судьи местного суда

Высшая квалификационная комиссия судей Украины 6 декабря с.г определила результаты отборочного экзамена в рамках процедуры объявленного 3 апреля с.г. отбора кандидатов на должность судьи местного суда и перечень лиц, предварительно допущенных к следующему этапу этого отбора. Об этом сообщает пресс-служба ВККС.

С решением Комиссии можно ознакомиться по ссылке.