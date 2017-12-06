Сегодня 06 декабря 2017 года, 16:32

Кассационный административный суд в составе ВС создал три судебных палаты

Собрание судей Верховного Суда в Кассационном административном суде приступило к рассмотрению вопроса о создании судебных палат суда.

В КАС обязательно, по Закону Украины «О судоустройстве и статусе судей», создаются отдельные палаты для рассмотрения дел относительно: (1) налогов, сборов и других обязательных платежей; (2) защиты социальных прав; (3) избирательного процесса и референдума, а также защиты политических прав граждан.

Председатель КАС ВС Михаил Смокович предложил ограничиться этими тремя палатами и сообщил, что наибольшее количество дел «в наследство» достанется «налоговой палате» – более 14,7 тыс., «социальной палате» – более 14,3 тыс., «палате по избирательному процессу» - 7,8 тыс.дел. Михаил Смокович предложил утвердить персональный состав первых двух палат в количестве по девять судей, и шесть судей в третей палате. Коллектив суда единогласно поддержал это предложение.