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Кассационный административный суд в составе ВС создал три судебных палаты

06 декабря 2017 года Источник:Юридическая Практика

Собрание судей Верховного Суда в Кассационном административном суде приступило к рассмотрению вопроса о создании судебных палат суда.

В КАС обязательно, по Закону Украины «О судоустройстве и статусе судей», создаются отдельные палаты для рассмотрения дел относительно: (1) налогов, сборов и других обязательных платежей; (2) защиты социальных прав; (3) избирательного процесса и референдума, а также защиты политических прав граждан.

Председатель КАС ВС Михаил Смокович предложил ограничиться этими тремя палатами и сообщил, что наибольшее количество дел «в наследство» достанется «налоговой палате» – более 14,7 тыс., «социальной палате» – более 14,3 тыс., «палате по избирательному процессу» - 7,8 тыс.дел. Михаил Смокович предложил утвердить персональный состав первых двух палат в количестве по девять судей, и шесть судей в третей палате. Коллектив суда единогласно поддержал это предложение.

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