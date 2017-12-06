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Со следующего года крупные корпоративные заемщики обязаны проводить аудит

06 декабря 2017 года Источник:ДЕЛО

Крупные корпоративные заемщики с 2018 года обязаны проводить аудит финансовой отчетности, сообщил директор департамента финансовой стабильности центробанка Виталий Ваврищук.

«С 2018 года начинает действовать правило, которое требует, чтобы все заемщики, имеющие кредит более 200 млн грн, обязательно проходили аудит. Финансовая отчетность должна быть подтверждена аудитом. Мы считаем, что банк, который выдает такой крупный кредит, должен получить подтверждение корректности отчетности от независимого аудитора. Иначе не может быть уверенности в том, что финансовые показатели отражают реальное положение дел в этой компании»,— сказал В.Ваврищук в ходе встречи в НБУ с руководителями предприятий, которые принимают участие в опросе относительно деловых ожиданий.

По его словам, в случае, если бизнес функционирует как холдинг, необходимо предоставлять финансовую отчетность не только той компании, которая непосредственно привлекает кредит, но и всей группы.

«Это создает определенный краткосрочный дискомфорт в связи с дополнительными расходами на аудиторов, но, с другой стороны, понятная финансовая отчетность и прозрачность заемщика обеспечивают лучшую оценку кредитных рисков и, соответственно, более низкую цену кредитных ресурсов», — добавил В.Ваврищук.

Он также сообщил, что для оценки кредитоспособности клиента нельзя использовать так называемый «управленческий отчет».

«Мы хотим, чтобы компании подавали официальную отчетность, которая бы ложилась в основу оценки платежеспособности компании. Заемщики должны становиться прозрачными», — сказал В.Ваврищук.

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