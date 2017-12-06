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В Большую Палату ВС от административной юрисдикции избраны А.Прокопенко, И.Сапрыкина, В.Князев и А.Золотников

06 декабря 2017 года Источник:Юридическая Практика

Продолжает работу собрание судей Верховного Суда в Кассационном административном суде. После избрания Председателя суда – Михаила Смоковича, собрание приступило к утверждению Положения о собрании судей судебной палаты КАС ВС.

Затем собрание рассматривало вопрос об избрании судей Верховного Суда в Кассационном административном суде в Большую Палату ВС. Было решено избрать четыре судьи на тайном голосовании.

Г-н Смокович отметил, что на первый взгляд, в Большой Палате должны работать ученые. «Но вы нужны мне здесь», - обратился к ученым Михаил Смокович и предложил свои кандидатуры: Александр Прокопенко, Ирина Сапрыкина, Александр Золотников и Всеволод Князев. Самовыдвиженцем стала Татьяна Анцупова. Ирина Желтобрюх предложила кандидатуру Михаила Грыцива, но он свою кандидатуру снял.

По результатам тайного голосования Татьяна Анцупова набрала 10 голосов, Александр Золотников – 20, Всеволод Князев - 16 голосов, Ирина Сарпыкина – 20, а Александр Прокопенко – 26 голосов.

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