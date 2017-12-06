В 2016-2017 годах за коррупцию осудили 512 человек, - СБУ

В 2016-2017 годах на Украине за коррупцию осудили 512 человек. Об этом заявил в парламенте председатель СБУ Василий Грицак.
В целом за два года начали 2799 уголовных производств в отношении коррупции.
«В ходе которых задержаны, объявлено о подозрении и осуждены 1052 человека. Разыскали 104 человека, которые скрывались от органов правосудия. Служебным лицам властных, правоохранительных, контролирующих органов - это чистая коррупция. В 2016-2017 годах возбуждено 1154 уголовных производства, из них 889 - за получение взятки. Осужден 512 человек», - отчитался В.Грицак.
По его словам, в том числе за коррупцию в миграционной службе зарегистрировали 30 уголовных производств, из них 22 случая - за взяточничество.
Председатель СБУ подчеркнул, что уже 12 человек осуждены, один - уволен со службы.
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