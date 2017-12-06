Сегодня 06 декабря 2017 года, 16:32

PLS-2017: Как использовать технику раппорта в переговорах рассказал Дмитрий Вольф, психолингвист

Последний четвертый мастер-класс форума раскрыл аспекты использования техники раппорта в переговорах. Об этом участникам рассказал Дмитрий Вольф, психолингвист, социальный инженер, тренер.

Изначально спикер ознакомил участников с определениями термина «раппорт» и его уровнями. Первый уровень – это уровень окружения, то есть способности взаимодействовать с людьми из разного социального окружения.

«Человек настолько человек, сколько раз социальных кругов он сменил», - считает спикер. Кроме того, он сообщил, что каждый человек общается с вами только тогда когда ему от вас что-то нужно.

Второй уровень раппорта называют уровнем действия. «В социуме люди сближаются всегда в действии. Переходя на второй уровень раппорта, люди всегда проводят определенные занятия чем-либо совместно», - сообщил он.

Третий уровень – способности. То есть речь идет о наборе определенных способностей человека, и если такой набор совпадает с вашим собеседником, то у вас появляется больше возможностей наладить отношения с таким людьми.

Уровень четыре – убеждения, или «во, что я верю». «Это то, что заставляет людей действовать, это единица веры», - пояснил спикер. Работать надо не с поощрениями и штрафами, работать надо с убеждениями, то есть изменить единицу веры. «Только человеку, которому верят дают рычаги влияния».

Последний пятый уровень – ценности, то есть то, что вызывает эмоцию.