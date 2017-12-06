Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 06 декабря 2017 года, 16:32

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

PLS-2017: Как использовать технику раппорта в переговорах рассказал Дмитрий Вольф, психолингвист

06 декабря 2017 года Источник:Юридическая Практика

Последний четвертый мастер-класс форума раскрыл аспекты использования техники раппорта в переговорах. Об этом участникам рассказал Дмитрий Вольф, психолингвист, социальный инженер, тренер.

Изначально спикер ознакомил участников с определениями термина «раппорт» и его уровнями. Первый уровень – это уровень окружения, то есть способности взаимодействовать с людьми из разного социального окружения.

«Человек настолько человек, сколько раз социальных кругов он сменил», - считает спикер. Кроме того, он сообщил, что каждый человек общается с вами только тогда когда ему от вас что-то нужно.

Второй уровень раппорта называют уровнем действия. «В социуме люди сближаются всегда в действии. Переходя на второй уровень раппорта, люди всегда проводят определенные занятия чем-либо совместно», - сообщил он.

Третий уровень – способности. То есть речь идет о наборе определенных способностей человека, и если такой набор совпадает с вашим собеседником, то у вас появляется больше возможностей наладить отношения с таким людьми.

Уровень четыре – убеждения, или «во, что я верю». «Это то, что заставляет людей действовать, это единица веры», - пояснил спикер. Работать надо не с поощрениями и штрафами, работать надо с убеждениями, то есть изменить единицу веры. «Только человеку, которому верят дают рычаги влияния».

Последний пятый уровень – ценности, то есть то, что вызывает эмоцию.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 49 (1041) от 05/12/17 Свежий номер

Адвокатура

№ 49 (1041)
Отрасли практики

Флаг в руки

Продвижение

С легким пиаром

Судебная практика

Довести до кондикции

Тема номера:

Код доступа

Архив голосованийVox Populi

Какое, на ваш взгляд, главное событие в процессе запуска нового Верховного Суда?

Издание Президентом Украины указа о назначении «верховных» судей

Подписание и опубликование нового процессуального законодательства

Решение Пленума ВС относительно дня начала работы нового Суда

Первое решение Верховного Суда

Все вышеперечисленное

Ничего из перечисленного не считаю главным событием

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
  • Antika
    aequo
Пресс-релизы

В Украине запустился новый юридический консалтинг в сфере ICO

Круглый стол «Антирейдерская комиссия vs суд: куда обращаться за защитой?».

Бесплатная лекция!
“Как построить успешную юридическую карьеру в юридическом бизнесе?”

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

fb youtube fb fb

Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом