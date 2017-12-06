Последний четвертый мастер-класс форума раскрыл аспекты использования техники раппорта в переговорах. Об этом участникам рассказал Дмитрий Вольф, психолингвист, социальный инженер, тренер.
Изначально спикер ознакомил участников с определениями термина «раппорт» и его уровнями. Первый уровень – это уровень окружения, то есть способности взаимодействовать с людьми из разного социального окружения.
«Человек настолько человек, сколько раз социальных кругов он сменил», - считает спикер. Кроме того, он сообщил, что каждый человек общается с вами только тогда когда ему от вас что-то нужно.
Второй уровень раппорта называют уровнем действия. «В социуме люди сближаются всегда в действии. Переходя на второй уровень раппорта, люди всегда проводят определенные занятия чем-либо совместно», - сообщил он.
Третий уровень – способности. То есть речь идет о наборе определенных способностей человека, и если такой набор совпадает с вашим собеседником, то у вас появляется больше возможностей наладить отношения с таким людьми.
Уровень четыре – убеждения, или «во, что я верю». «Это то, что заставляет людей действовать, это единица веры», - пояснил спикер. Работать надо не с поощрениями и штрафами, работать надо с убеждениями, то есть изменить единицу веры. «Только человеку, которому верят дают рычаги влияния».
Последний пятый уровень – ценности, то есть то, что вызывает эмоцию.
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