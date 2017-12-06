Сегодня 06 декабря 2017 года, 15:01

PLS-2017: эксперт предоставила рекомендации по продвижению юркомпании в интернете

На V Международном форуме продвижения юридических услуг состоялся мастер-класс «Юридическая фирма в интернете: где и как ловить клиента», который провела Елена Ткачук, основатель didgital маркетингового агентства Citrine, директор по маркетингу ЮК Finance Business Service. Особое внимание спикер уделила использованию социальных сетей как эффективного инструмента маркетинга и продаж юридических услуг.

По мнению г-жи Ткачук, юрфирме обязательно присутствовать в Facebook, а если хватает сил – в Linkedin и Instagram. Что касается Facebook, спикер рекомендует научиться использовать основной тренд – лайв-видео, что даст большой эффект. Если Facebook это длительная коммуникация, то Linkedin и Instagram – ситуативный постинг. Для поведения в соцсетях правила общие – не грубить, не хамить, отвечать на все вопросы и сообщения. Работа с негативом – один из основных элементов.

Для организации SMM вначале нужно создать страницу на Facebook, кроме того, в Twitter для целей Facebook, также в инструментарий входит создание чат-бота и запуск таргетированной рекламы, общение с целевой аудиторией. Елена Ткачук также дала рекомендации юридическому бизнесу по использованию инструментов рассылок, выбору мессенджера для бизнес-коммуникаций.

Для продвижения сайта юридической фирмы можно использовать как СЕО-оптимизацию (результаты будут не раньше, чем через три месяца), так и платный трафик (быстрый результат). Если сайт используется для продаж, он должен быть удобным, особое внимание – мобильной версии, отметила г-жа Ткачук, а также рассказала, какие разделы обязательно должны быть на сайте юридической компании. Кроме того, эксперт советует обязательно создать страничку для юркомпании на Википедии, так как она генерирует много трафика.