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PLS-2017: «Чем дольше компания принимает решение о реакции на кризис, тем выше цена ошибки», - Екатерина Засуха

06 декабря 2017 года Источник:Юридическая Практика

«Информационные атаки и кризисы в юридическом бизнесе: способы защиты от них» - тема второго мастер-класса, которую осветила Екатерина Засуха, исполнительный директор агентства GROU Public Affairs & Reputation management.

Начиная мастер-класс, г-жа Е.Засуха сообщила, что весь мир живет в эпоху «постправды», то есть искаженной действительности. «Влияние постправды на сознание аудитории сегодня очень велико», - отметила она.

Переходя непосредственно к атакам и кризисам, спикер рассказала, что репутационные риски по сути это те «узкие» места, информацию о которых необходимо всегда держать во внимании. Ключевой задачей компании – чувствовать риски и не допускать перехода в кризис. Также она отметила, что чем дольше компания принимает решение о реакции на кризис тем выше цена ошибки.

Кроме того, Екатерина Засуха порекомендовала постоянно проводить аудит мониторинг публикаций в СМИ и социальных сетях, а также обратить внимание на такой инструмент как репутационный аудит.

«Если компания понимает репутационные риски и работает с ними, ей намного легче защитить себя от кризиса», - резюмировала спикер.

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