Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 06 декабря 2017 года, 15:01

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

На PLS-2017 юрбизнесу посоветовали, как построить свой бренд в медиа

06 декабря 2017 года Источник:Юридическая Практика

«Всем встать, PR идет! Анализ и построение собственного бренда в медиа» - под таким названим провела мастер-класс customer care officer LOOQME Оксана Кононова в рамках V Международного форума продвижения юридических услуг. Спикер проанализировала результаты исследования относительно упоминаний юркомпаний в медиа, отметив, что чем успешней компания, тем больше о ней пишут. Для лидеров рынка показателем является более 900 упоминаний в СМИ за год, для других хорошим показателем будет более 600. Чаще всего количество упоминаний набирается за счет комментирования масштабных для страны событий, очень много публикаций связаны именно с госсектором (законодательные инициативы, приватизация и т.п.). То есть, компании не занимаются продвижением своих основных практик, отмечает г-жа Кононова, и результате в медиа-пространстве сложно отделить себя от других компаний.

Если говорить о новостях, которые касаются непосредственно деятельности юркомпаний, то это мир позитивных новостей, акцентировала Оксана Кононова, и это говорит о закрытости рынка и о том, что медиа мало пишут о нем просто так. В результате у юркомпаний нет опыта и стратегий работы с негативом в случае кризиса. Поэтому г-жа Кононова советует юридическим компаниям прописать свои внутренние процедуры реагирования на кризис: что делать до, во время и после кризиса. Рассказывая о работе в социальных сетях, спикер порекомендовала юрфирмам публиковать там веселый и полезный, качественный контент, которым будут делиться пользователи. Но стоит учитывать, что полноценная работа с соцсетями упирается в наличие сотрудников и бюджета, и если этого нет – лучше даже не начинать, считает г-жа Кононова.

Анализ форматов присутствия юркомпаний в медиа показал, что авторские статьи занимают лишь 4% из всех материалов, поэтому Оксана Кононова советует чаще использовать формат авторской колонки, также не стоит игнорировать формат интервью. Что касается комментирования, спикер считает, что две строчки комментария юриста, использованного в большой статье журналиста, не приносят большой пользы. Г-жа Кононова порекомендовала юркомпаниям использовать новые форматы – стори-тэллинг, хайпер-тэллинг.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 49 (1041) от 05/12/17 Свежий номер

Адвокатура

№ 49 (1041)
Отрасли практики

Флаг в руки

Продвижение

С легким пиаром

Судебная практика

Довести до кондикции

Тема номера:

Код доступа

Архив голосованийVox Populi

Какое, на ваш взгляд, главное событие в процессе запуска нового Верховного Суда?

Издание Президентом Украины указа о назначении «верховных» судей

Подписание и опубликование нового процессуального законодательства

Решение Пленума ВС относительно дня начала работы нового Суда

Первое решение Верховного Суда

Все вышеперечисленное

Ничего из перечисленного не считаю главным событием

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
Пресс-релизы

В Украине запустился новый юридический консалтинг в сфере ICO

Круглый стол «Антирейдерская комиссия vs суд: куда обращаться за защитой?».

Бесплатная лекция!
“Как построить успешную юридическую карьеру в юридическом бизнесе?”

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

fb youtube fb fb

Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом