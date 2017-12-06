Сегодня 06 декабря 2017 года, 15:01

На PLS-2017 юрбизнесу посоветовали, как построить свой бренд в медиа

«Всем встать, PR идет! Анализ и построение собственного бренда в медиа» - под таким названим провела мастер-класс customer care officer LOOQME Оксана Кононова в рамках V Международного форума продвижения юридических услуг. Спикер проанализировала результаты исследования относительно упоминаний юркомпаний в медиа, отметив, что чем успешней компания, тем больше о ней пишут. Для лидеров рынка показателем является более 900 упоминаний в СМИ за год, для других хорошим показателем будет более 600. Чаще всего количество упоминаний набирается за счет комментирования масштабных для страны событий, очень много публикаций связаны именно с госсектором (законодательные инициативы, приватизация и т.п.). То есть, компании не занимаются продвижением своих основных практик, отмечает г-жа Кононова, и результате в медиа-пространстве сложно отделить себя от других компаний.

Если говорить о новостях, которые касаются непосредственно деятельности юркомпаний, то это мир позитивных новостей, акцентировала Оксана Кононова, и это говорит о закрытости рынка и о том, что медиа мало пишут о нем просто так. В результате у юркомпаний нет опыта и стратегий работы с негативом в случае кризиса. Поэтому г-жа Кононова советует юридическим компаниям прописать свои внутренние процедуры реагирования на кризис: что делать до, во время и после кризиса. Рассказывая о работе в социальных сетях, спикер порекомендовала юрфирмам публиковать там веселый и полезный, качественный контент, которым будут делиться пользователи. Но стоит учитывать, что полноценная работа с соцсетями упирается в наличие сотрудников и бюджета, и если этого нет – лучше даже не начинать, считает г-жа Кононова.

Анализ форматов присутствия юркомпаний в медиа показал, что авторские статьи занимают лишь 4% из всех материалов, поэтому Оксана Кононова советует чаще использовать формат авторской колонки, также не стоит игнорировать формат интервью. Что касается комментирования, спикер считает, что две строчки комментария юриста, использованного в большой статье журналиста, не приносят большой пользы. Г-жа Кононова порекомендовала юркомпаниям использовать новые форматы – стори-тэллинг, хайпер-тэллинг.