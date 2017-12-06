Сегодня 06 декабря 2017 года, 13:30

PLS-2017: рассуждая о диджитал-маркетинге, спикеры напомнили, что контент формирует доверие клиента

Об основных атрибутах современного эффективного сайта юрфирмы в рамках секции, посвященной диджитал-маркентингу рассказал Олег Киричук, PR-координатор ЮФ Asters. Собственно прежде, чем запускать сайт необходимо определить SMART-цели для своего сайта. В частности, к ним отнесены: увеличение конверсии в звонках и обращениях, улучшение позиции в поиске, увеличение количества пересмотров страницы и пр.

«Эти цели необходимо ставить до запуска сайта и четко конкретизировать их перед дизайнерами», - порекомендовал спикер.

Кроме того, он порекомендовал использовать нестандартную визуальную коммуникацию и делать сайт наиболее «mobile friendly».

Станислав Шум, CEO TopLead, на примере сase study рассказал о контенте, как инструменте формирования доверия клиентов.

«Главная задача, которую необходимо ставить – удержание внимания аудитории, а не его привлечение», - рассказал г-н Шум. Кроме того, он сообщил, что произошло существенное изменение сознания людей. По его словам, люди научились фильтровать информацию. Более того, спикер от метил, что контент формирует доверие.

Рекомендации о том, как продвигать услуги юридических фирм на зарубежных рынках озвучил Сергей Лихоманенко, директор по развитию интернет-маркетингового агентства KLM, вице-президент PR Лиги Украины.

Среди рекомендаций, как сделать «видимым» сайт для зарубежных потенциальных клиентов он выделил внедрение полиязычности сайта. Речь непосредственно идет о том, чтобы создать на сайте страницы на различенных языках, таких как , например, французский и испанский.

«В первую очередь это большой кусок рынка, который ждет потенциальных клиентов», - резюмировал спикер.