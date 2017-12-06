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Эксперты PLS-2017 обратили внимание на важность отбора персонала юркомпаний и проблемы юробразования

06 декабря 2017 года Источник:Юридическая Практика

О целях, поставленных перед сотрудниками юркомпании, и способах их достижения, рассуждали эксперты на сессии V Международного форума продвижения юридических услуг, посвященной работе с «внутренним клиентом». «Я не верю в сверхрезультат, если не прописаны ценности», - отметила Оксана Дорошенко, управляющий партнер ЮК A.S.А.GROUP, рассказывая о своем опыте подбора сотрудников. Проблемными моментами является то, что чаще всего персонал отбирается из тех, кто подал свое резюме, а не из тех, кто действительно нужен компании. И все же важно обращать внимание на личные качества, компетенции и навыки, обязательно вкладывать ресурсы в обучение сотрудников, а главное – сотрудник должен четко понимать цели компании и свою роль в ней.

Советник Юридической группы LCF Елена Волянская также обратила внимание на важную роль понимания сотрудниками общих целей. Также, по словам г-жи Волянской, нужно обращать внимание на внутренние коммуникации между сотрудниками компании, поскольку они могут либо идти вместе к неправильной цели, либо конфликтовать или не понимать эту цель. Недовольный сотрудник – внутренний террорист, отметила Елена Волянская, но не все так просто: иногда недовольство сотрудника может вовсе не зависеть от действий компании (например, сотрудник страдает от перфекционизма), а также довольные сотрудники не гарантируют довольных внешних клиентов.

Перед тем, как начать работу в юрфирме, нужно получить юридическое образование, поэтому данному аспекту также было уделено внимание в ходе сессии форума. О ситуации с юридическим образованием в нашей стране рассказала Вера Тамко, операционный директор АО Arzinger. Спикер назвала главные проблемы юробразования: плохой уровень английского языка, отсутствие интерактивности, необучение legal writing, неадекватная система оценивания и рамочное мышление студентов, мало обмена опытом и общения с юристами-практиками и т.д. Кроме юридических вузов и факультетов, студенты должны получать и дополнительные знания в различных образовательных проектах, которых сейчас достаточно много, отметила г-жа Тамко.

Директор по развитию бизнеса ЮФ Redcliffe Partners Светлана Лазаренко свой доклад посвятила новому веянию на перекрестке функций маркетинга и НR - бренд-амбассадорству в юридическом бизнесе. Бренд-амбассадор – это «посол» бренда, его лицо, которое представляет интересы бренда, его идеологию среди целевой аудитории. Светлана Лазаренко рассказала об опыте работы ЮФ Redcliffe Partners с бренд-амбассадорами в вузах: отбирались лучшие кандидаты, организовывалась работа с ними (определение функций, целей, отчетности). С такими лицами у Redcliffe Partners трудовые договоры, им выплачивается зарплата. И результаты работы являются очень успешными, отметила г-жа Лазаренко, в том числе амбассадоры оказывают большую помощь компании на различных мероприятиях, ярмарках вакансий. А самим амбассадорам такой опыт очень полезен для построения карьеры.

Переводить работу с внутренним клиентом на рельсы гуманизма – задание для юрбизнеса весьма непростое, но необходимое, резюмировал работу сессии модератор, старший партнер ЮФ AVELLUM Глеб Бондарь.

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