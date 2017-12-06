Сегодня 06 декабря 2017 года, 13:30

Михаил Смокович возглавил Кассационный административный суд в составе Верховного Суда

В Высшем административном суде Украины завершилось тайное голосование за избрание Председателя Кассационного административного суда в составе Верховного Суда. Председателем избран Михаила Смоковича. Его кандидатуру поддержало 27 из 28 судей КАС ВС. Один судья поставил отметку в графе «не поддерживаю ни одного кандидата».