В Высшем административном суде Украины завершилось тайное голосование за избрание Председателя Кассационного административного суда в составе Верховного Суда. Председателем избран Михаила Смоковича. Его кандидатуру поддержало 27 из 28 судей КАС ВС. Один судья поставил отметку в графе «не поддерживаю ни одного кандидата».
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