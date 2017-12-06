Сегодня 06 декабря 2017 года, 13:30

PLS: участники обсудили перспективы диджитал-маркетинга

Открывая вторую параллельную секцию DIGITAL MARKETING, модератор Юлия Червоноокая, директор по развитию бизнеса ЮФ Aequo, рассказывая о тематике секции, выделила три аспекта, которые говорят о ее актуальности.

В частности, она отметила, что digital стратегия это «big thing» которая будет активно развиваться в ближайшем будущем.

В подтверждение Оксана Кожуховская, менеджер по маркетингу и PR МЮФ Baker McKenzie, рассказала о портрете диджитал-стратегии для юридической фирмы на 2018 год на примере социальных сетей.

«Часто наши коллеги переоценивают значение социальной сети. Если проседает коммуникационная стратегия в других сферах, то социальные сети не станут спасительным инструментом», - отметила она.

Также спикер порекомендовала вбивать в бюджет расходы на продвижение. «Ваш контент всегда должен резонировать с вашей стратегией», - резюмировала она.

Дарья Тафинцева, генеральный директор Ogilvy & Mather Ukraine, рассказал о диджитал-кампаниях на примере AEQUO Legal Tech Challenge, AEQUO Friends. «Don't say, do» - обратила внимание на основную задачу любой подобной кампании спикер. Кроме того, она порекомендовала использовать провокационные решения для того, чтобы привлечь внимание на ресурс, а непосредственно сайт кампании уже должен выглядеть менее провокационно.

Кроме того она сообщила, что реализация данных проектов работает в том числе как инструмент продвижения самого бренда.