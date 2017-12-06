Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 06 декабря 2017 года, 13:30

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

PLS: участники обсудили перспективы диджитал-маркетинга

06 декабря 2017 года Источник:Юридическая Практика

Открывая вторую параллельную секцию DIGITAL MARKETING, модератор Юлия Червоноокая, директор по развитию бизнеса ЮФ Aequo, рассказывая о тематике секции, выделила три аспекта, которые говорят о ее актуальности.

В частности, она отметила, что digital стратегия это «big thing» которая будет активно развиваться в ближайшем будущем.

В подтверждение Оксана Кожуховская, менеджер по маркетингу и PR МЮФ Baker McKenzie, рассказала о портрете диджитал-стратегии для юридической фирмы на 2018 год на примере социальных сетей.

«Часто наши коллеги переоценивают значение социальной сети. Если проседает коммуникационная стратегия в других сферах, то социальные сети не станут спасительным инструментом», - отметила она.

Также спикер порекомендовала вбивать в бюджет расходы на продвижение. «Ваш контент всегда должен резонировать с вашей стратегией», - резюмировала она.

Дарья Тафинцева, генеральный директор Ogilvy & Mather Ukraine, рассказал о диджитал-кампаниях на примере AEQUO Legal Tech Challenge, AEQUO Friends. «Don't say, do» - обратила внимание на основную задачу любой подобной кампании спикер. Кроме того, она порекомендовала использовать провокационные решения для того, чтобы привлечь внимание на ресурс, а непосредственно сайт кампании уже должен выглядеть менее провокационно.

Кроме того она сообщила, что реализация данных проектов работает в том числе как инструмент продвижения самого бренда.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 49 (1041) от 05/12/17 Свежий номер

Адвокатура

№ 49 (1041)
Отрасли практики

Флаг в руки

Продвижение

С легким пиаром

Судебная практика

Довести до кондикции

Тема номера:

Код доступа

Архив голосованийVox Populi

Какое, на ваш взгляд, главное событие в процессе запуска нового Верховного Суда?

Издание Президентом Украины указа о назначении «верховных» судей

Подписание и опубликование нового процессуального законодательства

Решение Пленума ВС относительно дня начала работы нового Суда

Первое решение Верховного Суда

Все вышеперечисленное

Ничего из перечисленного не считаю главным событием

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
Пресс-релизы

В Украине запустился новый юридический консалтинг в сфере ICO

Круглый стол «Антирейдерская комиссия vs суд: куда обращаться за защитой?».

Бесплатная лекция!
“Как построить успешную юридическую карьеру в юридическом бизнесе?”

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

fb youtube fb fb

Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом