В НБУ задумались над внедрением электронной нацвалюты е-гривны

Национальный банк Украины рассматривает возможность внедрения электронной национальной валюты – е-гривны.
«Мы считаем блокчейн следующим шагом в эволюции технологии транзакций. По нашим ожиданиям, эта технология будет становиться все более популярной и распространенной уже в ближайшем будущем», – заявили представители Нацбанка.
По заверениям НБУ, эта технология позволит ежедневным платежам проходить быстро, безопасно и дешево.
Первые шаги по внедрению национальной е-валюты на основе технологии блокчейн были совершены еще в конце 2016 года, когда регулятор совместно с ведущими украинскими специалистами в области блокчейн-технологий начал исследовательский проект.
Тогда НБУ сосредоточился на изучении возможностей центрального банка по созданию рабочего решения для запуска и работы электронной гривны, которое будет простым в использовании и доступно круглосуточно.
«Мы усилили нашу команду специалистами мирового класса и убеждены, что проект получит дополнительный толчок в ближайшие месяцы. Успешная имплементация этого проекта позволит сделать доступным для украинского населения и бизнеса такой удобный инструмент для электронных платежей, как е-гривна», – резюмировали в НБУ.
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