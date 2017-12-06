Сегодня 06 декабря 2017 года, 15:01

В НБУ задумались над внедрением электронной нацвалюты е-гривны

Национальный банк Украины рассматривает возможность внедрения электронной национальной валюты – е-гривны.

«Мы считаем блокчейн следующим шагом в эволюции технологии транзакций. По нашим ожиданиям, эта технология будет становиться все более популярной и распространенной уже в ближайшем будущем», – заявили представители Нацбанка.

По заверениям НБУ, эта технология позволит ежедневным платежам проходить быстро, безопасно и дешево.

Первые шаги по внедрению национальной е-валюты на основе технологии блокчейн были совершены еще в конце 2016 года, когда регулятор совместно с ведущими украинскими специалистами в области блокчейн-технологий начал исследовательский проект.

Тогда НБУ сосредоточился на изучении возможностей центрального банка по созданию рабочего решения для запуска и работы электронной гривны, которое будет простым в использовании и доступно круглосуточно.

«Мы усилили нашу команду специалистами мирового класса и убеждены, что проект получит дополнительный толчок в ближайшие месяцы. Успешная имплементация этого проекта позволит сделать доступным для украинского населения и бизнеса такой удобный инструмент для электронных платежей, как е-гривна», – резюмировали в НБУ.