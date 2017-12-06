Сегодня 06 декабря 2017 года, 13:30

PLS-2017: как работа с сотрудниками влияет на развитие юркомпании?

Актуальные вопросы работы юркомпаний с «внутренним клиентом» обсуждают в рамках тематической сессии на V Международном форуме продвижения юридических услуг. Внутренний клиент гораздо важнее внешнего – с такого тезиса начал свой доклад Алексей Иванов, управляющий партнер АО «Коннов и Созановский», отметив, что сотрудники юридической фирмы – это часть бренда. К тому же, иногда сотрудники покидают компанию, и несут месседж о ней во внешний мир. Алексей Иванов считает, что нужно целенаправленно строить работу с персоналом, ведь создать довольного клиента может лишь довольный сотрудник, и лояльный персонал положительно влияет на внешних клиентов, репутацию юрфирмы, а «довольный внешний клиент – промоутер наших услуг». По мнению г-на Иванова, сотрудник готов делать больше, когда осознает ответственность за репутацию бренда, поэтому важна мотивация коллектива, как материальная, так и нематериальная. «Наши сотрудники – высокоточное оружие в наших руках, которое важно правильно использовать», - резюмировал Алексей Иванов.

Критерием формирования команды юркомпании управляющий партнер АО Juscutum Артем Афян назвал пресловутый «огонь в глазах». По мнению г-на Афяна, важно не «переласкать» сотрудников, чтобы они не относились к компании потребительски, и сами сотрудники должны проявлять инициативу и «гореть» целями компании. Без этого горения и ощущения счастья от работы даже самый лучший коллектив будет всего лишь хорошо тюнигованным автомобилем, в котором нет топлива. Чтобы поддерживать огонь в глазах и мотивацию, в АО Juscutum проводят внутреннюю работу с сотрудниками, обучение и т.д.

Спорной данную модель считает модератор сессии, старший партнер ЮФ AVELLUM Глеб Бондарь, по словам которого хорошие юристы редко бывают холериками и экстравертами, и команду лучше комбинировать из людей разных темпераментов.