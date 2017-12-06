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НБУ изучает, как повлияет на инфляцию предложение повысить минималку до 4100 грн

06 декабря 2017 года Источник:Українські Новини

Национальный банк проводит оценку влияния возможного повышения минимальной зарплаты (МЗП) до 4100 гривен на инфляцию. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

«Сейчас Национальный банк принял к сведению потенциальное повышение минимальной заработной платы до 4100 грн и просчитывает возможные сценарии влияния такого решения на макроэкономические показатели. Дать точную оценку влияния на инфляцию от повышения МЗП до 4100 грн станет возможно позже», - сообщили в НБУ.

В Нацбанке считают, что любые оценки могут быть предложены только после определения конкретных параметров подобных инициатив.

«Заметим, что главным образом повышение социальных стандартов стоит согласовывать с темпами роста производительности экономики, чтобы избежать возможных дополнительных инфляционных рисков. Напомним, что сейчас проект государственного бюджета на следующий год предусматривает повышение минимальной заработной платы до 3723 грн. Соответственно, в октябре было обновлено макроэкономический прогноз Национального банка с учетом такого повышения», - сообщили в пресс-службе.

НБУ будет внимательно следит за ходом голосования и внесения изменений в государственный бюджет, в том числе в части социальных инициатив, чтобы оперативно учесть их при построении будущих прогнозов.

Перспективы и риски для ценовой стабильности НБУ планирует озвучить 14 декабря.

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