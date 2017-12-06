Сегодня 06 декабря 2017 года, 13:30

НБУ изучает, как повлияет на инфляцию предложение повысить минималку до 4100 грн

Национальный банк проводит оценку влияния возможного повышения минимальной зарплаты (МЗП) до 4100 гривен на инфляцию. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

«Сейчас Национальный банк принял к сведению потенциальное повышение минимальной заработной платы до 4100 грн и просчитывает возможные сценарии влияния такого решения на макроэкономические показатели. Дать точную оценку влияния на инфляцию от повышения МЗП до 4100 грн станет возможно позже», - сообщили в НБУ.

В Нацбанке считают, что любые оценки могут быть предложены только после определения конкретных параметров подобных инициатив.

«Заметим, что главным образом повышение социальных стандартов стоит согласовывать с темпами роста производительности экономики, чтобы избежать возможных дополнительных инфляционных рисков. Напомним, что сейчас проект государственного бюджета на следующий год предусматривает повышение минимальной заработной платы до 3723 грн. Соответственно, в октябре было обновлено макроэкономический прогноз Национального банка с учетом такого повышения», - сообщили в пресс-службе.

НБУ будет внимательно следит за ходом голосования и внесения изменений в государственный бюджет, в том числе в части социальных инициатив, чтобы оперативно учесть их при построении будущих прогнозов.

Перспективы и риски для ценовой стабильности НБУ планирует озвучить 14 декабря.