Сегодня 06 декабря 2017 года, 12:00

На должность Председателя Кассационного административного суда в составе ВС претендует только одна кандидатура - Михаил Смокович

Собрание судей Верховного Суда в Кассационном административном суде продолжает работу. После утверждения Положения о собрании судей Верховного Суда в Кассационном административном суде собрание приступило к вопросу об избрании Председателя суда.

Александр Золотников предложил на должность Председателя кандидатуру Михаила Смоковича. Поддержали эту кандидатуру Раиса Ханова, Татьяна Шипулина. Всеволод Князев назвал Михаила Смоковича безоговорочным лидером Кассационного административного суда в составе ВС.

Сам г-н Смокович отметил, что новый КАС ВС имеет еще больше полномочий чем ВАСУ, а конструкция Верховного Суда позволит принимать еще более обоснованные и взвешенные решения. Он признался, что искать единую позицию среди всех судей будет сложно. Но несмотря на то, что все судьи разные Михаил Смокович пообещал сделать все, чтобы объединить мнение судей и обеспечить единство практики.