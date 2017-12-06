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Суд арестовал два земучастка и автомобиль экс-министра энергетики И.Насалика

06 декабря 2017 года Источник:epravda.com.ua

Апелляционный суд г.Киева арестовал два земельных участка и автомобиль министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика по ходатайству бизнесмена, президента футбольного клуба «Карпаты» Петра Дыминского. Об этом говорится в материалах суда.

Ранее П.Дыминский обратился в суд с иском о взыскании задолженности по договору займа от 10 июля в размере 1,2 млн долларов и 3% годовых в размере 2,7 млн гривен.

2 октября представитель П.Дыминского подал очередное заявление об обеспечении иска, в котором просил наложить арест на земучастки площадью 0,12 и 0,037 га в Киевской области и автомобиль Mercedes-Benz S500L 4MATIC 2015 года выпуска.

3 ноября Печерский районный суд отказал в удовлетворении заявления. В связи с этим Дыминский подал апелляцию на данное решение.

Апелляционный суд признал обоснованным допущение представителя бизнесмена, что Насалик может продать земучастки и автомобиль, что может усложнить выплату займа в случае принятия позитивного для Дыминского решения.

Суд удовлетворил жалобу П.Дыминского и арестовал 2 земучастка и автомобиль И.Насалика. Решение обжалованию не подлежит.

Как сообщалось, 26 июля Печерский райсуд Киева арестовал квартиру и жилой дом Насалика по ходатайству П.Дыминского. Позже Апелляционный суд Киева отменил арест данной недвижимости.

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