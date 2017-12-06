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Парламент освободил от мобилизации родителей детей-инвалидов

06 декабря 2017 года Источник:Обозреватель

Верховный Совет дал право родителям детей-инвалидов на отсрочку и освобождение от военной службы во время мобилизации.

За принятие соответствующего законопроекта № 2912 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно дополнительных гарантий социальной защиты детей-инвалидов» в целом, проголосовали 239 народных депутатов.

Инициатива предусматривает внесение изменений в законы Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и «О воинской обязанности и военной службе».

В частности, родителям детей-инвалидов, являющихся военнообязанными, предоставляется право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации, или возможности по их желанию проходить военную службу по месту жительства.

Также родителям таких детей, которые в настоящее время призваны по мобилизации в Вооруженные Силы Украины и другие военные формирования, предоставляется право на освобождение от военной службы.

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