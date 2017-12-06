Сегодня 06 декабря 2017 года, 12:00

На PLS-2017 обсудили роль чат-ботов и будущее юридической профессии на стыке с IТ

Чат-боты и открытые данные для юристов – это широкие возможности получения информации и мониторинга, отметил Никита Подгайный, юрист OpenDataBot, Bot&Partners, в ходе бизнес-завтрака «Legal Tech», с которого стартовал второй день V Международного форума продвижения юридических услуг. Самая удобная платформа для ботов – Телеграм, рассказал г-н Подгайный. Спикер также поделился опытом работы OpenDataBot, которым, по его словам, пользуются уже более 80 тысяч человек, и который объединяет 15 госреестров. Big data это действительно «большие данные», государство собирает и генерирует огромное количество информации, но государственные системы низкого качества и пользоваться ими неудобно, вот тут и приходят на помощь боты. В целом юрист уверен, что хотя и боты не заменят юристов, но они могут выполнять отдельные функции, что уже доказано на практике.

О новых профессиях юристов на стыке юриспруденции и IТ рассказал генеральный директор Infotropic Media (РФ) Хольгер Цшайге, который присоединился к обсуждению по Skype. Докладчик отметил, что юристов часто троллят новыми технологиями и убеждают, якобы всю работу юристов вскоре на себя возьмут алгоритмы. Это не совсем так, но новые профессии и компетенции все же появляются. Среди них г-н Цшайге назвал профессию legal officer, который занимается анализом данных, техподдержкой, управлением знаниями, защитой данных и т.п.; legal engineer (причем движение наблюдается от юристу к айтишнику, а не наоборот) и т.д.

«Да пребудет с вами технологическое будущее», - подытожил обсуждение модератор бизнес-завтрака Евгений Бессарабов, управляющий партнер PSA Consulting & Management Systems.

Далее на форуме будут обсуждаться темы работы с внутренним клиентом, диджитал-маркетинга, ребрендинга и т.д., а вечером состоится Церемония награждения победителей PLS Top Teams Awards.