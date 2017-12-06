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ОСМД получат 190 млн грн на «теплые кредиты»

06 декабря 2017 года Источник:Finance.Ua

На Украине до старта работы Фонда энергоэффективности, ОСМД смогут воспользоваться программой «теплых кредитов» на осуществление мероприятий по термомодернизации, для чего предусмотрены средства в проекте госбюджета на 2018 год, — сообщил вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

«Финансирование Фонда энергоэффективности в следующем году, программы которого направлены на ОСМД, предусмотрено в размере 1,6 миллиарда гривен. Кроме этого на финансирование госпрограммы по энергоэффективности («теплые кредиты») в проекте госбюджета предусмотрено 400 млн грн, из которых для ОСМД — более 190 млн грн», — написал чиновник у себя в Facebook.

При этом вице-премьер призвал ОСМД активнее готовить проекты по энергоэффективности.

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